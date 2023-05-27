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İngiltere Milli Takımı oyuncusu Ivan Toney kendi maçlarına bahis yaptı! 8 ay futboldan men edildi

27.05.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz ekibi Brentford'da forma giyen golcü oyuncu Ivan Toney, bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan men edilirken, 27 yaşındaki oyuncunun cezasına neden olan olaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...

İngiltere Milli Takımı oyuncusu Ivan Toney kendi maçlarına bahis yaptı! 8 ay futboldan men edildi

İngiliz ekibi Brentford'da ve İngilitere Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu Ivan Toney, oynadığı bahisler nedeniyle FA tarafından 8 ay futboldan men edildi.

KUMAR BAĞIMLISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

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Normal şartlarda daha fazla ceza alması beklenen Toney'in bu cezasının 8 aya indirilme nedeni ise; Toney'nin suçunu kabul etmesi ve uzman bir doktorun kendisinin kumar bağımlısı olduğunu tespit etmesi olduğu belirtiliyor. FA raporuna göre; oyuncu kendisinin oynamadığı maçlara bahis aldı.

KENDİ TAKIMININ KAYBINA BAHİS OYNADI

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27 yaşındaki forvetin bahislerin önemli kısmını Newcastle United oyuncusuyken yaptığı görüldü. Newcastle üzerinden bahis oynadığı 7 maçta toplam 13 kez kendi takımının kaybına oynadığı tespit edildi. Toney, buna rağmen daha ağır cezalardan kurtuldu. Oyuncu bahis oynadığı bu maçlar sırasında Newcastle oyuncusu olmasına rağmen Wigan'da kiralık olarak forma giyiyordu.

ÖNCEDEN BİLGİ VERDİ

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Forvet oyuncusunun Mart 2018'de arkadaşına ilk 11 başlayacağı bir maç için önceden bilgi verdiği de tespit edildi.

'GOL ATARIM'

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Yine FA'in raporunda verilen bilgiye göre; oyuncunun kendisinin sahada olduğu 9 maçta 15 kez gol atacağı yönünde bahis oynadığı yer aldı.

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