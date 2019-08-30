İngiltere’nin 5G alt yapısını şekillendirme konusunda umudunu koruyor

Amerika’nın müttefiklerini Huawei konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarması, Çinli üreticinin bazı ülkelerle olan anlaşmasını da suya düşürmüştü. İngiltere de Çinli üretici ile olan 5G anlaşmasını askıya alan ülkeler arasında yer alıyordu.Geçtiğimiz gün ülkenin 5G konusunda hangi şirketin başrolde yer alacağına dair kısa bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Çinli teknoloji devi ile olan anlaşmanın tam anlamıyla rafa kaldırılmadığı fakat bazı kararları vermek için zamana ihtiyacın olduğu vurgulandı.

Huawei ise İngiltere’nin 5G alt yapısını kuracağına hayli emin bir görüntü çiziyor. ABD’nin olası yaptırımlarından sonra en az hasarla yola devam eden Çinli teknoloji devi, önümüzdeki yıllara damgasını vuracak gibi görünüyor.

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