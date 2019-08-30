Mynet Trend

İngiltere’nin 5G alt yapısını şekillendirme konusunda umudunu koruyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 30.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Huawei, 5G konusunda rakiplerinin hayli önünde bulunuyor. Bu yüzden pek çok ülke, 5G teknolojisinde sırtını Çinli üreticiye yaslamış durumda. Nitekim kısa süre öncesine kadar bu ülkeler arasında İngiltere’de yer alıyor.

İngiltere’nin 5G alt yapısını şekillendirme konusunda umudunu koruyor

Amerika’nın müttefiklerini Huawei konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarması, Çinli üreticinin bazı ülkelerle olan anlaşmasını da suya düşürmüştü. İngiltere de Çinli üretici ile olan 5G anlaşmasını askıya alan ülkeler arasında yer alıyordu.Geçtiğimiz gün ülkenin 5G konusunda hangi şirketin başrolde yer alacağına dair kısa bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Çinli teknoloji devi ile olan anlaşmanın tam anlamıyla rafa kaldırılmadığı fakat bazı kararları vermek için zamana ihtiyacın olduğu vurgulandı.

Huawei ise İngiltere’nin 5G alt yapısını kuracağına hayli emin bir görüntü çiziyor. ABD’nin olası yaptırımlarından sonra en az hasarla yola devam eden Çinli teknoloji devi, önümüzdeki yıllara damgasını vuracak gibi görünüyor.

Galaxy M30s işte böyle görünecek!

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
İşte Huawei Harmony OS ile ilgili bilinmeyenlerİşte Huawei Harmony OS ile ilgili bilinmeyenler
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’in sistem gereksinimleriTom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’in sistem gereksinimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere 5G

En Çok Okunan Trend Haberler

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
64 MP kameralı sahip Realme XT duyuruldu

Dünyada bir ilk! Duyuruldu

Crytek yapımı Hunt Showdown çıktı!

Uzun süredir üzerinde çalışılıyordu! Satışa sunuldu

Huawei Harmony OS nedir?

İşte Huawei Harmony OS ile ilgili bilinmeyenler

Bilgisayarınız Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’i oynatabilecek mi ?

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’in sistem gereksinimleri

Huawei P30, dual tone renk seçeneklerine kavuşuyor

Huawei'den yeni renk seçeneği!

Redmi Note 8 Pro’nun özellikleri ve fiyatı belli oldu

Özellikleri ve fiyatı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.