İngiltere’nin lotoyu tutturan en genç ismi Jane Park şimdi de aşkı arıyor

17 yaşındayken İngiltere’nin en çok kazandıran şans oyunu EuroMillions’dan 1 milyon strelin kazanan Jane Park’ın hayatı o günden sonra eskisi gibi olmamıştı. İngiltere’nin lotoyu tutturan en genç ismi olan Park, parasının bir kısmını estetik işlemlerine harcayarak sosyal medyada bol bol cesur pozlar vermeye başlamıştı. Artık 24 yaşında olan Jane Park’ın yüzü loto da gülse de aşkta bir türlü gülmüyordu. Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla mutsuz olduğunu söyleyen genç kadın, kendisini mutlu edecek adama 60 bin pound vereceğini açıklamıştı.

Televizyon yıldızı Sam Callahan’ın onu aldatması sonrası ilişkilerde aradığını bulamayan Jane Park, sadakatin paradan daha önemli olduğunu söylemişti. İnternette açtığı site üzerinden aşkı aramaya başlayan genç kadın, orada da aradığını bulamayınca çareyi Love Island (Aşk Adası) programına katılmakta buldu.

Henüz yapımcılarla görüşme aşamasında olan genç kadın Love Island (Aşk Adası) programında gerçek aşkı bulacağına inanıyor.



