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İngiltere Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Erling Haaland rekoru egale ederken Ferdi Kadıoğlu'nun yeni piyasa değeri belli oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 17:44
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İngiltere Premier Lig'de futbolcuların piyasa değerleri açıkladı. Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland sahip olduğu 200 milyon Euro'luk değerle zirvede yer alırken, Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun da değeri ortaya çıktı..

İngiltere Premier Lig'de piyasa değerleri açıklandı! Erling Haaland rekoru egale ederken Ferdi Kadıoğlu'nun yeni piyasa değeri belli oldu

Premier Lig'de 2024/25 sezonun 6. haftası tamamlanmasının ardından sezonunun ilk piyasa değeri güncellemesi yapıldı.

Transfermarkt verilerine göre Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın piyasa değeri 20 milyon euroluk artışla 200 milyon euroya ulaştı.

REKORU EGALE ETTİ

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Sezona harika bir başlangıç yapan Haaland, 6 hafta sonunda 10 gol kaydetti. Haaland'ın yeni güncellemeyle değeri 200 milyon euroya geldi. Yıldız oyuncu, Kylian Mbappe'nin 200 milyon eurolu değerindeki rekoruna ortak oldu. Fransız yıldızın 180 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunuyor.

FERDİ'NİN PİYASA DEĞERİ BELİRLENDİ

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Fenerbahçe'den Brighton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belirlendi. 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu Erling Haaland ingiltere premier lig
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