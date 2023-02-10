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İngiltere Premier Lig yönetiminden Türkiye ve Suriye'ye 1 milyon sterlinlik bağış!

10.02.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig yönetimi, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen deprem felaketi için 1 milyon sterlin bağışta bulunulacağını duyurdu. Bu hafta oynanacak maçlar öncesinde de saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların da siyah kol bandı takacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig yönetiminden Türkiye ve Suriye'ye 1 milyon sterlinlik bağış!

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. İngiltere Premier Lig yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye’de ve Suriye’de depremzedelere destek için 1 milyon sterlin bağışta bulunacağını duyurdu.

SİYAH KOL BANTLARI TAKILACAK

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Açıklamada olaylardan dolayı üzgün olduklarını belirtirken, bu hafta Premier Lig’de oynanacak maçlar öncesinde saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların da siyah kol bandı ile sahaya çıkacağı ifade edildi.

Duyuruda ayrıca taraftarların destekte olması için de çağrıda bulunuldu.

HARRY KANE VE HAALAND

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Merih Demiral, Premier Lig oyuncuları Harry Kane ve Erling Haaland'dan gelen imzalı formaları açık arttırma ile satacağını ve elde edilen geliri Ahbap’a bağışlayacağını açıkladı.

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