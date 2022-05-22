İngiltere Premier Ligi'nde şok sonuçlar! Liverpool mu City mi şampiyon olacak?

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon bugün gerçekleşecek maçların sonrasında kazanan belli olacak. Premier Lig'in 38. hafta mücadelesinde lider Manchester City, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL MU CITY Mİ ŞAMPİYON OLACAK?

Aston Villa'nın başında Liverpool'un efsane isimlerinden teknik direktör Steven Gerrard yer almakta. Gerrard'ın ekibinin City'ye çelme takması ve Liverpool'un da kazanması durumunda Merseyside ekibi şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Manchester City'nin (90) sonrasında 89 puanla ligde ikinci sırada yer alan ve City'nin puan kaybetmesini bekleyen Liverpool ise, ligde iddiası bulunmayan ve 51 puanla 8. sırada yer alan Wolverhampton'ı Anfield Road'da konuk etmiş olacak.

ŞAMPİYON NASIL BELLİ OLACAK?

Kırmızılar, Wolverhampton'ı mağlup etmesi durumunda şampiyon olabilmesi için Manchester City'nin Aston Villa ile oynadığı maçın sonucunu beklemeye koyulacak. City'nin de şampiyon olabilmesi için mutlak kazanması gerekmekte. Beraberlik dahi City'ye bugün yetmiyor.

LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI İLK YARISI BERABERE

Liverpool ile Wolverhampton maçında ilk yarı ise berabere bitmiş durumda.



