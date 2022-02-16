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İngiltere sahillerinde denizanası alarmı verildi! Uzmanlar ziyaretçileri ölümcül yaratıklara karşı uyardı

16.02.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin güney sahillerinde karaya vuran ölümcül denizanası istilası yetkilileri harekete geçirdi. Physalia physalis (Portuguese man o' war) ismiyle bilinen denizanası türünün tehlikelerinden söz eden uzmanlar, sahil kesimini ziyaret edenleri uyardı. Uzmanlar özellikle bu mevsimde görmeye alışkın olmadıkları bu türün sahilde kıyıya vurmuş ölü halindeyken bile zehrini aktarabildiğini ifade etti.

İngiltere sahillerinde denizanası alarmı verildi! Uzmanlar ziyaretçileri ölümcül yaratıklara karşı uyardı

Batıdan gelen rüzgarın etkisiyle İngiltere’nin güney sahilleri denizanası istilasına uğradı. Uzmanların kısmen karbonmonoksitle doldurulmuş bir deniz hidrozanı olarak isimlendirdiği canlıların Brighton'da iki farklı plajda görülmesi üzerine ülkede alarm verildi. Söz konusu denizanalarının zehirle kaplı olduğu ve öldüklerinde dahi tehlikelerini devam ettirdikleri söylendi.

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6 SAATE KADAR ETKİLİ OLABİLİYOR

KAPAK DENİZANASI

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) da konuyla ilgili uyarıda bulundu. RNLI, “Bu canlılar tene yapıştıklarında çok kötü bir acı veriyor. Sahilde ölüyken bile sokabiliyorlar. Genellikle bu canlı türünü Atlantik Okyanusu’ndaki daha sıcak iklimlerde görüyoruz. Sokmalardan kaynaklanan ağrı 6 saate kadar sürebiliyor. Daha sıcak iklimlerde, dokunaçların uzunluğu yaklaşık 50 cm'ye kadar uzayabilir." dedi.

Sahilde deniz yosunu içinde bu canlı türünün kamufle edilmiş olarak bulunabilecekleri konusunda uyarırken vatandaşları tetikte olmaları konusunda ikaz etti. Uzmanlar son birkaç yıldır iklim değişikliğinin etkisiyle deniz sıcaklıklarının yükseldiğini ve Physalia physalis türünün sayısının arttığını belirtti.

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İngiltere
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