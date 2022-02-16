İngiltere sahillerinde denizanası alarmı verildi! Uzmanlar ziyaretçileri ölümcül yaratıklara karşı uyardı

Batıdan gelen rüzgarın etkisiyle İngiltere’nin güney sahilleri denizanası istilasına uğradı. Uzmanların kısmen karbonmonoksitle doldurulmuş bir deniz hidrozanı olarak isimlendirdiği canlıların Brighton'da iki farklı plajda görülmesi üzerine ülkede alarm verildi. Söz konusu denizanalarının zehirle kaplı olduğu ve öldüklerinde dahi tehlikelerini devam ettirdikleri söylendi.

6 SAATE KADAR ETKİLİ OLABİLİYOR

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) da konuyla ilgili uyarıda bulundu. RNLI, “Bu canlılar tene yapıştıklarında çok kötü bir acı veriyor. Sahilde ölüyken bile sokabiliyorlar. Genellikle bu canlı türünü Atlantik Okyanusu’ndaki daha sıcak iklimlerde görüyoruz. Sokmalardan kaynaklanan ağrı 6 saate kadar sürebiliyor. Daha sıcak iklimlerde, dokunaçların uzunluğu yaklaşık 50 cm'ye kadar uzayabilir." dedi.

Sahilde deniz yosunu içinde bu canlı türünün kamufle edilmiş olarak bulunabilecekleri konusunda uyarırken vatandaşları tetikte olmaları konusunda ikaz etti. Uzmanlar son birkaç yıldır iklim değişikliğinin etkisiyle deniz sıcaklıklarının yükseldiğini ve Physalia physalis türünün sayısının arttığını belirtti.



