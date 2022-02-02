Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Uzmanlar uyardı! İki yeni katil çekiç kafalı yassı solucan türü keşfedildi

Uzmanlar uyardı! İki yeni katil çekiç kafalı yassı solucan türü keşfedildi

02.02.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda Amerika’nın çekiçli bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan görüntüsü değişik olarak tanımlanan yılanlara ilişkin ihbarlar gelmişti. Söz konusu durum araştırıldığında hayvanın yılan olmadığı oldukça tehlikeli bir istilacı tür olan çekiç başlı yassı solucan olduğu belirlendi. Bilim insanları İngiltere’de iki yeni katil çekiç kafalı yassı solucan türüne rastladıklarını açıkladı.

Uzmanlar uyardı! İki yeni katil çekiç kafalı yassı solucan türü keşfedildi

Çekiç başlı yassı solucanlara ilişkin yapılan araştırmalarda biyoçeşitliliğe ve tarım ürünlerine zarar verebildiği, ancak insanlar ve evcil hayvanlara bir zararı olmadığı belirtildi. Vücudundan bir parçası koptuğunda kendini yenileyen hayvanın öldürülmesinin imkansız olduğu ve türün Asya'dan ABD'ye geldiği açıklandı.

Boyutları 20 ila 40 santimetre arasında değişebilen bu canlıların kendilerinden ufak böcekleri ve omurgasızları yutarak, içinde bulundukları ekosistemi yok ettikleri aktarıldı. Dünyanın en büyük türlerinden bazıları 3 fit uzunluğuna kadar büyebildiği açıkladı. Yeni çeşitlerden biri Fransa ve İtalya’da, diğer ise Afrika yakınlarındaki adalarda rastlandı.

Rusya’nın Omsukchan köyüne siyah kar yağdı! Görenler şaşkınlığını gizleyemediRusya’nın Omsukchan köyüne siyah kar yağdı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

“TÜM DÜNYAYA YAYILABİLİR”

2

Paris Ulusal Tarih Müzesi'nden uzmanlar, karantina sırasında en son verilere baktıktan sonra yeni çeşitler konusunda uyardı. Profesör Jean-Lou Justine, “Bu türlerin yayılma potansiyeli var, tüm dünyayı istila edebilirler” dedi.

Örnekleri toplayan Enrico Ruzzier, "Güneş yüzeyi ısıtmaya başlar başlamaz binlerce yassı solucanın çıktığını görebilirsiniz” diye konuştu.

ABD'nin Florida eyaletinde gökten &quot;iguana&quot; yağıyor! Yetkililer halkı uyardıABD'nin Florida eyaletinde gökten "iguana" yağıyor! Yetkililer halkı uyardı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 Şubat 2022 Çarşamba: TV yayın akışı2 Şubat 2022 Çarşamba: TV yayın akışı
Şaşırtan itiraf: Önünde eşiyle cinsel ilişkiye girmem için...Şaşırtan itiraf: Önünde eşiyle cinsel ilişkiye girmem için...
Eşini aldatırken yakaladı! İntikamı herkesi şaşırttıEşini aldatırken yakaladı! İntikamı herkesi şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Sevişme sahnesi için hayranından özür diledi

Sevişme sahnesi için hayranından özür diledi

İlginizi Çekebilir

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.