İngiltere, 'Seyahat etmeyin' diyerek vatandaşlarını uyardı! Kırmızı listede 25 ülke var!

İngiltere Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi, bir zamanlar turistlerin ilgi odağı olan ülkelerin artık ziyaret edilemeyecek kadar riskli hale geldiğini ve İngilizleri 25 ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardığını duyurdu.

İran, Sudan, Lübnan ve Mozambik gibi yerler, Fransız denizaşırı toprakları Mayotte ve Yeni Kaledonya ile birlikte yakın zamanda Birleşik Krallık Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi'nin (FCO) seyahat kırmızı listesine katıldı. Mirror'ın haberine göre, Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmaların kırmızı listeye önemli etkisi oldu; Ukrayna, Rusya ve Belarus 2022'nin başlarında, İsrail, Lübnan ve Filistin ise 2023'ün sonlarına doğru kırmızı listeye eklendi .

YÜKSEK RİSKLİ ÜLKELER

Çeşitli küresel risk değerlendirmelerine göre, alfabetik olarak sıralanan 25 ülke şu anda dünya çapında en tehlikeli ülkeler olarak görülüyor. Bu ülkeler sürekli olarak aşırı veya yüksek riskli olarak derecelendiriliyor ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere uluslararası otoriteler seyahat edilmemesi yönünde ciddi uyarılarda bulunuyor.

İşte o ülkeler: Afganistan, Belarus, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Haiti, İran, Irak, Lübnan, Libya, Mali, Mayotte, Mozambik, Yeni Kaledonya, Nijer, Kuzey Kore, Rusya, Somali, Somaliland, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Ukrayna, Venezuela ve Yemen.