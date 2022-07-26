YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlerinin katıldığı TV yayını, sunucunun bayılması sonrası kesildi

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlerinin katıldığı TV yayını, sunucunun bayılması sonrası kesildi

26.07.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlerinin katıldığı TV yayını, sunucunun bayılması sonrası kesildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın katıldığı TV yayını, sunucunun bayılmasının ardından kesildi.

Talk TV kanalına konuk olan Sunak ve Truss, seçimler öncesi ikinci kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

Truss'ın söz aldığı sırada sunucunun bayılması üzerine yayın kesildi.

Yayının kesilmesinden hemen önce Truss'ın "Aman Tanrım" dediği anlara ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.

Talk TV yayının kesilmesinin ardından Twitter hesabından, programda "sağlık sorunu" yaşandığı, bunun bir güvenlik sorunu olmadığı ve adayların iyi durumda olduğu bilgisini paylaştı.

Kanal, sunucunun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tıbbi tavsiyeler doğrultusunda yayına devam etmeme kararı aldıklarını bildirdi.

Adaylar, 7 Temmuz'da Muhafakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nijer Vakıflar Yüksek İdaresi heyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğünü ziyaret ettiNijer Vakıflar Yüksek İdaresi heyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğünü ziyaret etti
İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandıİzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandıBursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı
Anahtar Kelimeler:
seçim rishi sunak

Ankara Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:16
Yatsı
21:53
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.