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İngiltereli emlakçı sırf Prens Harry'e benzetildiği için paraya para demiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
ÜNLÜLER  | 02.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Galler'li emlakçı Rhys Whittock, Oyuncu Meghan Markle ile yaptığı evlilikle popülerliğini ikiye katlayan 34 yaşındaki Prens Harry'e benzetilince olanlar oldu.

Prens Harry, 'Suits' dizisinin iddialı oyuncusu Meghan Markle ile dünya evine girince, tüm dünya gözlerini Harry'e çevirdi. Böylelikle, emlakçı Whittock'a da şöhretin kapıları açılmış oldu.

Ajanslar yüzüne bakmamıştı ama...

İngiltere'de emlakçılıkla uğraşan 35 yaşındaki Rhys Whittock, yakınları tarafından Prensy Harry'e benzetilince, çevresindekilerin desteğiyle bir oyunculuk ajansına yazıldı fakat 6 yıl geri dönüş alamadı.

PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE EVLİLİĞİ İŞİNE YARADI

PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE EVLİLİĞİ İŞİNE YARADI
Firmalardan reklam teklifleri yağan 35 yaşındaki genç, bir anda para içinde yüzmeye başladı.

SAATTE 6 BİN KAZANDIĞI OLUYOR

SAATTE 6 BİN KAZANDIĞI OLUYOR
Whittock, milyarder partilerine, açılışlara ve lüks eğlencelere davet edilmeye başladı. Kimi zaman saatte 1000 sterlin (6 bin 700 TL) kazandı, onlarca ülke gezdi.

MEGHAN MARKLE'A BENZEYEN PARTNER BULDU

MEGHAN MARKLE'A BENZEYEN PARTNER BULDU
Whittock, ününü ikiye katlamak ve daha fazla para kazanmak için kendisine Meghan Markle'a benzeyen bir de partner buldu. Sırf, Harry - Markle çiftine benzedikleri için paraya para demeyen eğlenceli çift, gazetelere haber bile oldu.

INSTAGRAM HESABI AÇTI

INSTAGRAM HESABI AÇTI
Ayrıca kendisine, 'Prens Harry'nin benzeri' anlamına gelen 'theprinceharrylookalike' isimli bir de Instagram hesabı açan Whittock, ilginç yaşantısına dair deneyimlerini, takipçileriyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor.

BİRÇOK DÜĞÜNDE BOY GÖSTERDİLER

BİRÇOK DÜĞÜNDE BOY GÖSTERDİLER
Meghan Markle ve Prens Harry çiftine benzerlikleriyle popüler olan çift, büyük organizasyonlara ve düğünlere davet ediliyor.

AĞABEY VE BABAANNESİ BİLE VAR

AĞABEY VE BABAANNESİ BİLE VAR
Rhys Whittock, ününün daha hızlı yayılması için kendisine, ağabey Prens William ve babaanne Kraliçe Elizabeth de buldu.
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Prens Harry ünlülerin benzerleri ingiltere

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