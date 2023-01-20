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İniş zıt anlamlısı nedir? İnişin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

18.01.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede pek çok kelimeyle karşıt anlama gelen kelime olsa da zıt anlamlılık, eş anlamlılık ya da çok anlamlılık kadar geniş bir alana ve kelime hacmine sahip değildir. Zıt anlamlı kelimeler bir kelimenin karşıt anlamını içeren kelimeler olarak ifade edilir. Bir kelimeye zıt yönden bakıldığı zaman zıt anlamı kolay bir şekilde bulunabilir. Mantıken bir kelimenin zıt anlamlısını bulmak oldukça kolaydır. Peki, iniş kelimesini zıt anlamlısı olan kelime nedir?

İniş zıt anlamlısı nedir? İnişin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde yer alan kelimelerin anlamlarını bilmek kelimeleri doğru kullanmak açısından oldukça önemlidir. Kelime olarak oldukça zengin bir dile sahip olan Türkçe de bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunur. Zıt anlamlı kelimelerin bilinmesi için öncelikle kelimelerin anlamını bilmek gerekir. İniş kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları ifade eder:

  • İnme işi
  • Yukarıdan aşağıya gittikçe alçalan eğimli yer
  • Gerileyiş, çöküş
  • Araçlı jimnastikte, atlayarak veya hızlanarak araçtan ayrılma durum

İniş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede pek çok kelimenin zıt anlamlısı olsa da zıt anlamlıların kelime hacmi, eş ve çok anlamlı kelimeler kadar geniş değildir. Zıt anlamı olan kelimelerden biri de iniş kelimesidir. İniş kelimesinin zıt anlamı olan kelime cümle içinde kullanıldığı zaman inişin tam karşıtı olarak kullanılır. İnişin zıt anlamlısı olan kelime iniş ile çelişen kelimedir. İnişin zıt anlamlısı olan kelime:

  • Yokuş

Ekseriyetle iniş kelimesinin zıt anlamı olarak "çıkış" kelimesi kullanılsa da bu iki kelime birbirinin zıddı değildir. İniş ve çıkış kelimesi anlam bakımından birbirinin tam olarak karşıtı olmadığı için zıt anlamlı değildir. Ayrıca Türk Dil Kurumu da iniş zıt anlamlısı olarak çıkış kelimesini değil "yokuş" kelimesini verir.

İnişin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler hayatın her alanında karşımıza çıkan ve günlük yaşamda kullanılan kelimelerdir. Kelime dağarcığının gelişmesi bakımından da önemli bir yere sahip olan zıt anlamlı kelimelerin bilinmesi genel kültürün gelişmesine de yardımcı olur. İniş kelimesinin zıt anlamlı olan kelime yokuş kelimesidir. İniş kelimesi ile zıt anlamlı olan kelimeler de cümle içinde kullanıldığı zaman tam karşıt anlamında kullanılır. Zıt anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılması ve kavranması için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. İniş zıt anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Vapura yetişmeye çalışsa da evi yokuşta olduğu için bu biraz zordu.
  • Yokuşta yok çıktıkça uzadı, uzadıkça bitmek bilmedi.
  • İstanbul'un dört bir yanı yokuşlarla dolu olduğu için arabaları çıkarmak zor oluyor.

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