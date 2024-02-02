İnönü Üniversitesi depremin yaralarını sarıyor

1975 yılında kurulan ve yaklaşık 40 bin öğrencisi bulunan üniversitede hasar alan fakülte ve idari binaların yıkımına devam ediliyor. Üniversite yönetimi, yıkılan yapıların yerine yapılacak yeni binaların proje çalışmalarını sürdürüyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin Malatya'yı da etkilediğini söyledi.

Üniversite binalarının da depremde hasar aldığını, 20 binanın ağır hasarlı olduğunu belirten Kızılay, "Bu 20 binanın 12'sinin yıkımı tamamlandı, 8'inde yıkım devam ediyor. Bunlar da birkaç aya kadar tamamlanacak. Dolayısıyla 20 binamız, yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alanımız ki bu binalar 35 yaş ve üstünde, kampüsümüzün ilk binaları. Bunlar o dönemin kurallarına göre yapıldığı için bugünkü deprem kurallarına göre de artık özellikleri itibarıyla eğitimi sürdüremeyeceğimiz binalardı." dedi.

Kızılay, 6 Şubat'tan sonra bahar döneminde online eğitime geçtiklerini, güz yarıyılına yüz yüze eğitimle başladıklarını vurgulayarak, ilk dönemi yüz yüze tamamladıklarını, şimdiyse final sınavlarının yapıldığını kaydetti.

Deprem döneminde kendi asli işlerinin yanı sıra kente de önemli katkı vererek bu büyük afeti yönetmek ve en az hasarla atlatmak üzere çalıştıklarını belirten Kızılay, şöyle konuştu:

"Bu afetin bir yıl içinde yaralarını da sarmaya başladık. Kampüsümüzde 800 civarında gerek konteyner gerek vagon evde kendi akademik ve idari personelimiz kalıyor. Ayrıca yine kampüsümüzde şehrin en büyük konteyner kentlerinden birinin alanını da AFAD'a verdik, AFAD yaptı. Orada da 10 binin üzerinde insan kalıyor. Orayı AFAD yönetiyor ama diğer 800 civarında konteyner kent ve vagon ev grubu da üniversitemizin sorumluluğunda. Yurtlarımızın hepsi sağlam, öğrencilerimiz orada kalıyor. Üniversitemizin hali hazırda kullandığı eğitim öğretim binaları tümüyle sağlam, hastanelerimiz sağlam. Dolayısıyla depreme dayanıksız olanları eledikten sonra geriye kalan binalarımızda eğitim öğretim yüz yüze devam etti. Böylece bir yılı tamamladık."

DİŞ HASTANESİ BİRKAÇ AY İÇİNDE AÇILACAK

Depremin ikinci yılında yeniden yapılaşma dönemine geçeceklerini kaydeden Kızılay, "Kaybettiğimiz fakülte binalarımızı, laboratuvarlarımızı yeniden yapmaya başladık. Hayırseverimiz Bayram Kızılaslan, bize 2 bin metrekarenin üzerinde araştırma laboratuvarı yapıyor. Yine bizim kendi 2024 yılı yatırım bütçemizle merkezi derslik binamızı yapacağız. Öğrenci yemekhanesi, diğer adıyla mediko sosyal binası depremde tümüyle hasar gören binamızdı, bu yıl yapımına başlayacağız." dedi.

Daha önce yapımına başladıkları ve sonuna geldikleri Diş Hastanesini de birkaç ay içinde açacaklarını belirten Kızılay, 20 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip çok güzel hastane olduğunu söyledi.

Deprem sonrası kampüste yeniden bir ihya, dinamizm, yenilenme çalışması başlattıklarını, daha önce yerleşkede hizmet sunan bir özel okulun kent merkezine taşınması üzerine bu okulun hasarsız binalarını da üniversite olarak hizmete alacaklarını dile getiren Kızılay, depremin ikinci yılında artık eskisinden daha güçlü çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kızılay, depremlerde 65 öğrencilerini, 7 akademik ve idari personeli kaybettiklerini, çalışan ve öğrencilerinin çok sayıda yakınının da vefat ettiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Onları bir taraftan toprağa gömdük ama bir taraftan yüreğimize gömdük. Bu deprem bize şunu bir kez daha gösterdi ki bütün şehrimizi depreme dirençli kılmak zorundayız. Onun için de üniversitede en ufak orta hasarlı mı, ağır hasarlı mı diye tereddüt ettiğimiz binalar olduysa tereddüdün ağır kısmına yöneldik ki kalan binalarımızdan emin olalım. Ekiplerimiz, bütün inceleme ve ölçümlerimizde bu hassasiyetle çalıştı. Yine güçlendirme ihtiyacı duyduğumuz binamız konusunda da güçlendirme çalışmalarını başlattık."

