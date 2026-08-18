İnşaat işçileri tadilat sırasında 40 külçe altın buldu! Polis devreye girdi

Olay, Belçika'nın Doğu Flandre bölgesindeki Dendermonde kentinde meydana geldi. Binanın kanalizasyon sistemine yeni borular döşemek için çalışan ekip, temel kısmını delerken çok sayıda sikke ve altın külçesine rastladı. İşçilerin bulduğu altınların toplam değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu bildirildi.

ÖNCE 1 EUROLUK MADENİ PARA SANDI

Tadilat ekibinde yaz döneminde çalışan 18 yaşındaki öğrenci Kobe de bulunuyordu. Kobe, ilk gördüğü sikkelerin sıradan 1 euroluk madeni paralar olduğunu düşündüğünü anlattı. Ancak hemen ardından yerde altın olduğunu düşündüğü bir parça fark edince karşılarında çok daha büyük bir şey olduğunu anladılar.

Kobe, Belçika yayın kuruluşu VRT'ye yaptığı açıklamada ilk tepkilerinin büyük bir şaşkınlık ve inanmazlık olduğunu belirterek, başlangıçta bunları 1 euroluk madeni paralar sandığını ancak altın parçasını gördükten sonra olayın boyutunu fark ettiklerini söyledi.

9 MİLYON EUROLUK ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİLER

İşçiler, milyonlarca euro değerindeki hazineyi yanlarına almak yerine yetkililere haber verdi. Bulunan altınların tamamı polise teslim edildi. Şantiye sorumlusu Mario, ortada çok fazla sikke ve külçe bulunduğunu belirterek bunları gizlemenin neredeyse imkânsız olduğunu, ayrıca böyle bir davranışın hırsızlık anlamına geleceğini söyledi. 18 yaşındaki Kobe de 9 milyon euroluk bir servetin gizlenemeyeceğini dile getirdi.

BİNANIN SAHİBİ BİR SOSYAL YARDIM KURULUŞU

Altınların bulunduğu mülkün CAW Oost-Vlaanderen isimli sosyal yardım kuruluşuna ait olduğu belirtildi. Kuruluşun direktörü Geert Hillaert, haberi aldığında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Hillaert ayrıca hazinenin ileride kuruluşa kalması durumunda, elde edilecek paranın yardım çalışmalarının finansmanında kullanılabileceğini umduğunu ifade etti.

Kuruluşun her gün çok büyük bir ihtiyaçla karşı karşıya kaldığını belirten Hillaert için milyonlarca euroluk keşif önemli bir kaynak anlamına gelebilir. Ancak altınların kuruluşun olup olmayacağı henüz belli değil.

ALTINLARIN GERÇEK SAHİBİ ARANIYOR

Yerel savcılık, milyonlarca euroluk altının nereden geldiğinin ve gerçek sahibinin kim olduğunun belirlenmesi için soruşturma başlattı. Belçika yasalarına göre hazinenin sahibi olduğunu iddia eden kişinin ortaya çıkması için 5 yıllık süre bulunuyor.

Bu süre içerisinde gerçek sahibi ortaya çıkmazsa, başka bir kişiye ait mülkte bulunan gizli hazinenin onu bulan kişi ile mülk sahibi arasında paylaştırılması mümkün olabiliyor. Dolayısıyla soruşturmanın sonucuna bağlı olarak tadilatı yapan işçiler ile binanın sahibi olan sosyal yardım kuruluşu milyonlarca euroluk servetten pay alabilir. Ancak bunun önemli bir istisnası bulunuyor. Altınların herhangi bir suç faaliyetinden elde edildiğinin belirlenmesi halinde söz konusu paylaşım kuralı geçerli olmayacak.

POLİSTEN HAZİNE AVCILARINA UYARI

Milyonluk altınların ortaya çıkmasının ardından bölgeye başka bir hazine bulma umuduyla gitmek isteyenlere de uyarı geldi. Polis, inşaat alanının ayrıntılı biçimde arandığını ve bulunan altınların güvenli bir yere götürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, yeni bir hazine bulma umuduyla şantiyeye gelinmemesini istedi.

Not: Görsel yapay zeka tarafından üretilmiştir.