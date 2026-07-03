İnşaat sektöründe bir ilk! Portakal kabuklarını ve mantar köklerini dış cephede kullanacaklar

İngiltere merkezli bir girişim, mantar kökleri, portakal kabukları ve tarımsal atıkları değerlendirerek çevre dostu, biyolojik olarak parçalanabilen yeni nesil yalıtım malzemeleri geliştirdi. Bilim insanlarına göre bu yöntem hem inşaat sektörünün karbon ayak izini azaltabilir hem de her yıl tonlarca organik atığın yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.

MANTAR KÖKLERİYLE YETİŞTİRİLEN DUVARLAR

İngiliz biyoteknoloji şirketi Biohm tarafından geliştirilen sistemin temelinde "misel" adı verilen mantar kök ağı bulunuyor. Misel, mantarların yer altında yayılan ince lifli yapısı olarak biliniyor. Şirket, bu doğal yapıyı portakal kabukları, kakao kabukları ve çeşitli tarımsal atıklarla birleştirerek yalıtım panelleri üretiyor.

En dikkat çekici nokta ise bu panellerin fabrikalarda üretilmek yerine adeta "yetiştirilmesi".

TUTKAL KULLANMADAN BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Dünya Ekonomik Forumu'nun aktardığı bilgilere göre misel, organik atıkların üzerinde büyüyerek doğal bir ağ oluşturuyor ve parçacıkları birbirine bağlıyor.

Bu süreçte sentetik yapıştırıcılara, kimyasal bağlayıcılara veya petrol türevi maddelere ihtiyaç duyulmuyor.

İstenen şekle ulaşıldığında ise özel bir ısıl işlem uygulanarak mantarın büyümesi durduruluyor ve yapı malzemesi kullanıma hazır hale geliyor.

PORTAKAL KABUKLARI ARTIK ÇÖP OLMUYOR

Şirket yalnızca mantar bazlı yalıtım panelleriyle sınırlı kalmıyor. Biohm'un geliştirdiği "ORB" adlı yeni malzeme de tamamen tarımsal ve gıda endüstrisi atıklarından üretiliyor. Portakal kabukları, kakao atıkları ve diğer organik artıklar özel bitkisel bağlayıcılarla bir araya getirilerek ahşap bazlı levhalara alternatif paneller oluşturuluyor.

Şirket, bu ürünlerin yüzde 100 biyolojik olarak parçalanabildiğini ve kullanım ömrü sonunda doğaya zarar vermeden çözünebildiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre bu tür yeniliklere olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre inşaat sektörünün ürettiği atık miktarının yıllık 2,2 milyar tona ulaşabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan dünyada üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri de çöpe gidiyor. Bilim insanları, bir sektörün atığını başka bir sektörün hammaddesine dönüştüren döngüsel ekonomi modellerinin gelecekte daha büyük önem kazanacağını düşünüyor.

KARBON SALIMINI AZALTABİLİR

Mantar bazlı malzemelerin dikkat çeken bir diğer avantajı ise doğal yalıtım özellikleri. Misel büyürken yapısında küçük hava boşlukları oluşturuyor. Bu sayede hem ısı yalıtımı sağlıyor hem de iç mekanlardaki nem dengesine katkıda bulunabiliyor. Araştırmacılar ayrıca bu malzemelerin üretim aşamasında karbon tutma potansiyeline sahip olup olmadığını da inceliyor.

Uzmanlara göre mantarlardan ev yapmak kulağa bilim kurgu gibi gelse de teknoloji artık laboratuvarlardan çıkıp ticari projelere ulaşmaya başladı. Biohm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yapı malzemeleri üzerine çalışan uluslararası girişimlerin arasında yer alıyor. Eğer bu teknoloji yaygınlaşırsa gelecekte bazı evlerin duvarları, yalıtım sistemleri ve hatta mobilyaları bile bugün çöp olarak görülen tarımsal atıklardan üretilebilir.

Not: Görsel yapay zeka tarafından üretilmiştir.