İnşallah nasıl yazılır, inşallah yazımı nasıl olmalıdır? İnşallah mı inşaallah mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İnşallah kelimesi günlük yaşamda özellikle bir plan yapıldığında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan sözcüğün telaffuzu da okunduğu gibi yapılabilir. Oldukça zengin bir dil olan Türkçede farklı kökenli kelimeler yer alır. Bu kelimelerin yazılışları da zaman zaman karıştırılır ve hatalar yapılır. Dilimizi doğru şekilde kullanabilmek için sözcüklerin doğru yazımını bilmek gerekir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kelimelerin doğru yazılışlarını görmek mümkündür. İnşallah şeklindeki kullanım kaynaklarda doğru olarak belirlenmiştir.

İnşallah doğru yazılışı nedir?

İslam dininde Arapça kökenli sözcükler yaygın olarak kullanılır. Maşallah ve İnşallah bu sözcüklerin başında gelir. İnşallah, Arapça kökenli bir ifadedir ve Allah dilerse, Allah'ın izniyle, eğer Allah isterse gibi anlamlara gelir. Bu ifade genellikle bir şeyin gerçekleşmesi için Allah'a dua ederken veya bir beklentinin karşılanması için umut ederken kullanılır. İnşallah yazımı genellikle İnşaallah şeklinde yazımıyla karıştırılıyor. Sözcüğün telaffuzunda iki a harfi var gibi söylense de yazımında tek a kullanılmalıdır. İnşallah TDK kaynaklarında da tek a ile yazılmıştır.

İnşallah mı inşaallah mı?

İnşallah kelimesi yazılırken İnşaallah şekli ile karıştırılıyor. Bu durum sözcüğün doğrusunun İnşallah mı yoksa İnşaallah mı ikilemini meydana getiriyor. Doğru yazım şekli inşallah şeklindedir. İnşaallah şeklinde yazım yanlışıdır. "inşa" kelimesi yapmak, inşa etmek anlamına gelirken, İnşallah kelimesi Allah dilerse anlamında kullanılan bir ifadedir ve Arapça "inşāʾe allāh" ifadesinin Türkçeleştirilmiş halidir. Sözcüklerin doğru yazımlarını pekiştirmek için örnek cümlelerden yararlanılabilir.