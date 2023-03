Jimnastik nasıl yazılır, jimnastik yazımı nasıl olmalıdır? Jimnastik mi cimnastik mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi ve diğer dilleri daha etkin bir şekilde kullanabilmek için kelimelerin nasıl yazıldığının, hangi anlamlarda kullanıldığının ve cümle içerisinde hangi görevlerde nasıl kullanıldığının bilinmesi oldukça önemlidir. Türkçede bazı kelimeler uzun süredir kullanılmasına karşın yazımı hâlen yanlış yazılabilmektedir. Bunlardan biri de jimnastik kelimesidir. Jimnastik kelimesinin nasıl yazıldığı Türk Dil Kurumunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Alıntı kelimelerin yazımı sıklıkla karıştırıldığı için bu konuda mutlaka TDK baz alınmalıdır.

Jimnastik nasıl yazılır?

Jimnastik kelimesi günlük hayatta kullanımı oldukça yaygındır. Türk Dil Kurumuna göre jimnastik kelimesi, vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik anlamına gelmektedir. Ayrıca erkeklerde, yer alıştırmaları, barparalel, barfiks, halkalar ve kulplu beygir; kadınlarda yer alıştırmaları, eşit olmayan çubuklar, barfiks, denge kalası alıştırmalarını içeren yarışma disiplini anlamına gelmektedir. Jimnastik TDK yazım kılavuzuna göre şu şekilde yazılmalıdır:

Jimnastik – Doğru Kullanım

Cimnastik – Yanlış Kullanım

Jimnastik mi cimnastik mi?

Jimnastik kelimesi hem günlük konuşma dilinde hem de yazı dilinde sık sık kullanılmaktadır. Özellikle spor alanında kullanılan bir kelime olan jimnastik Fransızca kökenlidir. Bu sebeple kelimenin doğru yazılışı karıştırılmaktadır. Günlük konuşma dilinde "cimnastik" şeklinde söylense de /c/ sesiyle söylenmesinin nedeni Türkçede /j/ sesinin söyleyişte /c/ olarak telaffuz edilir. Ancak jimnastik doğru yazılışı cimnastik şeklinde değildir. Konuşma dilinde /c/ sesiyle ifade edilmesi sebebiyle yazı dilinde de yanlış yazılabilmektedir. Ancak jimnastik yazımı burada olduğu gibi /j/ harfi ile başlamalıdır. Aksi takdirde yanlış yazılan jimnastik kelimesi cümlede anlam bozukluklarına sebep olabilmektedir. Jimnastik doğru yazılışı ile örnek cümleler şu şekildedir: