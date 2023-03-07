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Milattan önce nasıl yazılır, M.Ö. yazımı nasıl olmalıdır? Milattan önce kısaltmasının TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.02.2023 04:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözlüğünde birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları Türkçe kökenli bazıları da farklı kökenlere aittir. Kelime bakımından oldukça zengin bir dil olan Türkçede yazım yanlışları sık sık yapılmaktadır. Özellikle kelimelerin kısaltmalarını yazarken bazı kuralların da bilinmesi gerekmektedir. Bunlardan biri de milattan önce kelimesidir. Peki, milattan önce nasıl yazılır? Milattan önce kısaltmasının TDK'ye göre doğru yazılışı nedir, yazımı nasıl olmalıdır?

Milattan önce nasıl yazılır, M.Ö. yazımı nasıl olmalıdır? Milattan önce kısaltmasının TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Belirli bir tarihi belirtmek amacıyla kullanılan milattan önce kısaltılması hemen hemen her yerde görebileceğimiz bir kelimedir. Milattan önce kısaltmasının doğru yazılışı en sık araştırılan kelimeler arasındadır. Bu sebeple Türkçeyi daha doğru ve etkin kullanabilmek için milattan önce kısaltmasının bilinmesi gerekmektedir. Milattan önce kısaltmasının doğru yazılışı ile TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzunda yer almaktadır.

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Milattan önce nasıl yazılır?

Milattan önce kelimesinin kullanım alanı oldukça yaygındır. Özellikle tarih konularında sık sık milattan önce kısaltması yazımı kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre milattan önce, miladi zaman başlangıcından geriye doğru sayılan yıllara göre belirtilen tarih anlamına gelmektedir. Cümle içinde görev bakımından isim görevi gören milattan önce kelimesinin kısaltılması da kullanılmaktadır. Milattan önce kısaltılması TDK’ye göre şu şekildedir:

  • M.Ö. – (Doğru Kullanım)
  • Mö – (Yanlış Kullanım)
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M.Ö. nasıl yazılır?

Özellikle tarih kitaplarında sık sık karşılaştığımız kelimelerden biri de milattan öncedir. Milattan önce kelimesinin kısaltılması kullanım olarak daha yaygındır. Bu sebeple milattan önce kısaltılmasının nasıl yazıldığı araştırılan konular arasındadır. Türk Dil Kurumunda yazım kılavuzunun kısaltmalar kısmında yer alan milattan önce kısaltılması M.Ö. şeklinde olmalıdır. M.Ö. yazımı TDK kısaltmalara göre nokta işaretlerinin kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde milattan önce kelimesi kısaltmasının yazımı yanlış olacaktır. M.Ö. doğru yazılışı ve yanlış yazımı ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse;

  • Kazı çalışmalarında bulunan eser tahmini M.Ö. dönemlere aitti. (Doğru Kullanım)
  • Milat, mö ve ms olarak ikiye ayrılmaktadır. (Yanlış Kullanım)
  • Milattan önce de burada madencilik yapıyorlardı. (Doğru Kullanım)
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