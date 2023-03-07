Milattan önce nasıl yazılır, M.Ö. yazımı nasıl olmalıdır? Milattan önce kısaltmasının TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Belirli bir tarihi belirtmek amacıyla kullanılan milattan önce kısaltılması hemen hemen her yerde görebileceğimiz bir kelimedir. Milattan önce kısaltmasının doğru yazılışı en sık araştırılan kelimeler arasındadır. Bu sebeple Türkçeyi daha doğru ve etkin kullanabilmek için milattan önce kısaltmasının bilinmesi gerekmektedir. Milattan önce kısaltmasının doğru yazılışı ile TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzunda yer almaktadır.

Milattan önce nasıl yazılır?

Milattan önce kelimesinin kullanım alanı oldukça yaygındır. Özellikle tarih konularında sık sık milattan önce kısaltması yazımı kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre milattan önce, miladi zaman başlangıcından geriye doğru sayılan yıllara göre belirtilen tarih anlamına gelmektedir. Cümle içinde görev bakımından isim görevi gören milattan önce kelimesinin kısaltılması da kullanılmaktadır. Milattan önce kısaltılması TDK’ye göre şu şekildedir:

M.Ö. – (Doğru Kullanım)

Mö – (Yanlış Kullanım)

M.Ö. nasıl yazılır?

Özellikle tarih kitaplarında sık sık karşılaştığımız kelimelerden biri de milattan öncedir. Milattan önce kelimesinin kısaltılması kullanım olarak daha yaygındır. Bu sebeple milattan önce kısaltılmasının nasıl yazıldığı araştırılan konular arasındadır. Türk Dil Kurumunda yazım kılavuzunun kısaltmalar kısmında yer alan milattan önce kısaltılması M.Ö. şeklinde olmalıdır. M.Ö. yazımı TDK kısaltmalara göre nokta işaretlerinin kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde milattan önce kelimesi kısaltmasının yazımı yanlış olacaktır. M.Ö. doğru yazılışı ve yanlış yazımı ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse;