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İnsan beyninin içinde... Yeni bir keşif!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

Araştırmalar, insan beyninde çoğu hayvanın yer değiştirirken yön bulmasını sağlayan manyetik çekim gücünü algılayabilen bir pusula olduğunu ortaya koydu.

İnsan beyninin içinde... Yeni bir keşif!

Araştırmalara göre, insanlarda da kuşlar ve kaplumbağalardaki gibi yön bulmak için kullandıkları manyetik duyular saklı.

Yeni araştırmalara göre, doğal pusula adı verilen bu özellik, insan beyni içeresinde yer alıyor ve bilinçaltında seviyesinde çalışıyor.

Bilim insanları yaptıkları deneylerde 30'dan fazla gönüllüyü dünya manyetik güç alanına maruz bırakıldılar. Denekler üzerindeki elektrikli beyin kayıtları kuzey yarım kürenin manyetik alanına dönen hafif bir uyum gösterdi.

Araştırmayı yürüten ABD'deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Joseph Kirschvink, deneyler sonucunda insan beyninin manyetik alan alıcılarından yön gösteren sinyalleri seçerek aldığını ve topladığını gösterdiğini ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Deneklerin beyin dalgaları EEG adı verilen kafatasına iliştirilen elektrotlarla ölçüldü. Özellikle kuşlar ve kaplumbağalar dünyanın manyetik alanı duyularını yönlerini bulmak için kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
manyetik pusula insan beyni

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