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İnsan içinde bu kadar da olmaz dedirttiler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 10.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

Halk arasında tuhaf şeyler yaparken yakalanan bu insanlar sizleri gülme krizine sokacak!

İnsan içinde bu kadar da olmaz dedirttiler!

Maalesef, insanların artık sadece işleriyle ilgilenebilecekleri ve sosyal medya ya da gizli kameralar hakkında endişe duymadan istedikleri kadar tuhaf davranabilecekleri Taş Devri'nde yaşamıyoruz. Bugün etrafımızda kameralar var. İster beğenir ya da beğenmeseniz de, neredeyse her zaman izleniyoruz.

Yani kimsenin bakmadığını düşünseniz bile, tuhaf bir şey yaparken iki kez düşünün, bir kameranın nerede tuhaflığınızı ölümsüzleştirmek için gizlendiğini asla bilemezsiniz.

İşte bu fikri kanıtlayan o insanlar ve tuhaflıkları...

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