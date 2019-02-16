İnsan parçalarına kavanozlara koyan ve satan korkunç dükkan...

Bu dükkan diğer hiçbir dükkana benzemiyor... Tüyleri diken diken eden bu yerdeki fotoğrafların çoğunu +18 bulduğumuz için paylaşmasak da turşulanmış insan parçaları, insan teni ve doldurulmuş hayvanlar satan bu dükkanla ilgili haberi buraya bırakıyoruz...

Essex'teki dükkanın sahibi olan Henry Scragg'in sattığı ürünler arasında kavanozlarda saklanmış fetüsler ve kadın yumurtalıkları da bulunuyor.

Bu nesneler, distile su-alkol karışımına aktarılmadan önce dokuları ve organları korumaya yarayan bir solüsyon olan formoldehit içinde korunuyor.

Henry, "Ara sıra sıvıyı değiştirmem, üstüne eklemem ya da ayrılan parçaları kavanozdan çıkarmam gerekebiliyor" diyor.

Dükkan sahibi Henry ayrıca burada bulunan nesnelerin nereden geldiğini merak edenlere ise "İnsan numuneleri ya eskiden tıbbi numuneler olarak kullanılmış ya da dünyadaki çeşitli kültür ve kabilelerden gelen tribal nesneler oluyor" yanıtını veriyor.

Çoğu insana tiksinç gelsene de Henry bu nesneleri satmasıyla ilgili şunları söylüyor:

Bazı insanların bu nesnelerin satılmasını bir toplum olarak başka kültürlerin geleneklerinden haberdar olmadığımız için kabul edemediğinin ya da bunları saygısızca ve yanlış olarak gördüğünün farkındayım. Bunu dert etmiyorum, insanların birilerine sinirlenmeyi araştırma yapmaktan daha kolay bulduğunun farkındayım...