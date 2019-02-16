İnsan parçalarına kavanozlara koyan ve satan korkunç dükkan...

Bu dükkan diğer hiçbir dükkana benzemiyor... Tüyleri diken diken eden bu yerdeki fotoğrafların çoğunu +18 bulduğumuz için paylaşmasak da turşulanmış insan parçaları, insan teni ve doldurulmuş hayvanlar satan bu dükkanla ilgili haberi buraya bırakıyoruz...
Essex'teki dükkanın sahibi olan Henry Scragg'in sattığı ürünler arasında kavanozlarda saklanmış fetüsler ve kadın yumurtalıkları da bulunuyor.
Bu nesneler, distile su-alkol karışımına aktarılmadan önce dokuları ve organları korumaya yarayan bir solüsyon olan formoldehit içinde korunuyor.
Henry, "Ara sıra sıvıyı değiştirmem, üstüne eklemem ya da ayrılan parçaları kavanozdan çıkarmam gerekebiliyor" diyor.
Dükkan sahibi Henry ayrıca burada bulunan nesnelerin nereden geldiğini merak edenlere ise "İnsan numuneleri ya eskiden tıbbi numuneler olarak kullanılmış ya da dünyadaki çeşitli kültür ve kabilelerden gelen tribal nesneler oluyor" yanıtını veriyor.
Çoğu insana tiksinç gelsene de Henry bu nesneleri satmasıyla ilgili şunları söylüyor:
Bazı insanların bu nesnelerin satılmasını bir toplum olarak başka kültürlerin geleneklerinden haberdar olmadığımız için kabul edemediğinin ya da bunları saygısızca ve yanlış olarak gördüğünün farkındayım. Bunu dert etmiyorum, insanların birilerine sinirlenmeyi araştırma yapmaktan daha kolay bulduğunun farkındayım...
ÖLDÜKTEN SONRA NEDEN HALI OLMASIN
İnsanlar köpek postundan yapılmış bir kilim gördüklerinde öfkelenip bunun canice olduğunu söylüyorlar. Benim fikrim ise eğer hayatı boyunca sevilmiş ve hayran olunmuş bir köpeğiniz varsa o öldükten sonra bir halı olarak yanınızda kalmasının çok güzel bir şey olduğu. İnsanlar buna alışık olmadığı için hastalıklı bir bakış olarak görüyor, ama iş bir suratı olmayan standart bir deri ürüne gelince bu kadar bağlanmıyorlar.
İnsanlar bu şekilde para kazanmamdan memnun değil, ama sizce hangisi daha iyi, bunları çöpe atmak mı yoksa ilgilenen insanlara ulaştırmak mı? Eğer bu tür şeylerle ilgileniyorsanız bu sizinle ilgili bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Bunlarla ilgilenen insanlar olmasaydı tıpla ilgili bir anlayışımız da olamazdı.
HİÇBİR CANLIYA ZARAR VERMEDİM
Genç adam bu nesneleri eBay'de ve garaj satışlarında satarak başlamış. Henry'nin 4 yaşındaki kızı da dükkana ilgi duyanlar arasında...
Merak edenler için söyleyelim; Henry hiçbir canlıya zarar vermiyor.. Bunu da şöyle açıklıyor: Hayvansal nesneler ya eski eşyalar, ya doğal sebeplerle öldüler ya da insan tüketiminin yan ürünleri. Hiçbir hayvan benim kazancım için zarar görmedi. Benim yaptığım şey aslında geri dönüşüm, canlıları etkilemeden ölüleri geri dönüştürüyorum. Bunu yaparak kimseye zarar vermiyorum.
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