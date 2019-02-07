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İnsanı yardımı engellemek için bunu yaptılar

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2019 10:12 | Son Güncelleme

Las Tienditas Köprüsü, Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır geçiş noktalarından birisi. Gıda ve sağlık malzemesi sıkıntısı yaşanan Venezuela'ya gönderilmesi planlanan insani yardımın bu köprüden geçirilmesi planlanıyordu. Ancak köprü konteynerler ve tankerlerle trafiğe kapatıldı, yollara beton barikatlar yerleştirildi.

İnsanı yardımı engellemek için bunu yaptılar

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, uluslararası topluma Venezuela'ya insani yardım gönderilmesi çağrısı yapmış ve yardımların toplanacağı üç nokta belirlemişti.

Guaido, Las Tienditas Köprüsü'nün Venezuela tarafındaki Cucuta kasabasının yardımların toplanacağı noktalardan birisi olacağını ifade etmişti.

Ancak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, söz konusu insani yardımın bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve askeri işgal için zemin hazırlandığını savunuyor.

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Fransız haber ajansı AFP fotomuhabirinin görüntülediği Las Tiennditas Köprüsü'ndeki dokuz şeridin, iki konteyner ve bir tanker ile kapatıldığı görülüyor. Tanker ve konteynerlerin arkasına ise beton barikatlar getirilmiş durumda. Bölgede çok sayıda polis de görev yapıyor.

Venezuela muhalefetinden İspanyol haber ajansı EFE'ye yapılan açıklamalarda, yolun Venezuela ordusuna ait araçlar tarafından kesildiği belirtildi.

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Batılı ülkelerin büyük kısmı tarafından Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, bir geçiş hükümeti kurarak ülkeyi genel seçimlere götürmek istediğini söylüyor.

Maduro ise Guaido'yu 'ABD'nin piyonu' olarak niteliyor ve iktidarına yönelik anti demokratik bir darbe girişimine karşı sonuna kadar mücadele edeceğini söylüyor.

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Venezuela'da yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle ülkede gıdaya erişimin yanı sıra en basit tıbbi malzemeleri bulmak da oldukça zor bir hal almış durumda.

Maduro hükümeti, yaşanan ekonomik sıkıntıların başlıca sorumlusunun Venezuela'ya yönelik sert yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu savunuyor.

Maduro'nun karşıtları ise iktidarın politikalarının ve yolsuzluğun krizi beraberinde getirdiği görüşünde.

Guaido, uluslararası yardımın ülkeye girişine izin verilmesi halinde 250 ila 300 bin Venezuelalının bu yardımlardan yararlanabileceğini ifade ediyor.

Maduro ise ABD'nin insani yardım adı altında Venezuela'da rejim değişikliğini sağlamaya çalıştığını savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela insani yardım tanker

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