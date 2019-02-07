İnsanı yardımı engellemek için bunu yaptılar

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, uluslararası topluma Venezuela'ya insani yardım gönderilmesi çağrısı yapmış ve yardımların toplanacağı üç nokta belirlemişti.

Guaido, Las Tienditas Köprüsü'nün Venezuela tarafındaki Cucuta kasabasının yardımların toplanacağı noktalardan birisi olacağını ifade etmişti.

Ancak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, söz konusu insani yardımın bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve askeri işgal için zemin hazırlandığını savunuyor.

Fransız haber ajansı AFP fotomuhabirinin görüntülediği Las Tiennditas Köprüsü'ndeki dokuz şeridin, iki konteyner ve bir tanker ile kapatıldığı görülüyor. Tanker ve konteynerlerin arkasına ise beton barikatlar getirilmiş durumda. Bölgede çok sayıda polis de görev yapıyor.

Venezuela muhalefetinden İspanyol haber ajansı EFE'ye yapılan açıklamalarda, yolun Venezuela ordusuna ait araçlar tarafından kesildiği belirtildi.

Batılı ülkelerin büyük kısmı tarafından Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, bir geçiş hükümeti kurarak ülkeyi genel seçimlere götürmek istediğini söylüyor.