İnsanlar Amerika kıtasına düşünülenden çok daha önce gelmiş

İnsanın dünyaya yayılışı tarihini yeniden yazan yeni bir araştırmaya göre insanlık Amerika kıtasına deniz yoluyla, düşünülenden bin yıl önce ulaştı.
ABD'nin Idaho eyaletindeki Cooper's Ferry sahasında yapılan arkeolojik kazıda keşfedilen taş aletler ve diğer kalıntılar, Kuzey Amerika'da insana ait bilinen en eski kanıtları ortaya çıkardı. Kalıntılara göre bölgenin yerleşimcileri 16 bin yıldan daha önce buraya ulaşmış.
Bu yeni keşif sadece Amerika'daki insanlık tarihine bin yıl daha eklemekle kalmıyor aynı zamanda kıtaya deniz yoluyla Büyük Okyanus ve ardından nehirlerde kürek çekilerek ulaşıldığını düşüncesini güçlendiriyor.
Bulgular, uzun süredir geçerliliğini koruyan teoriye güç kaybettiriyor. Bu teori; insanın Sibirya üzerinden, donmuş deniz tabakası sayesinde Kuzey Amerika'da bugünkü Dakota eyaleti yakınlarına geldiğini ve kıtada ilk olarak "Clovis Kültürü"nün bulunduğunu öne sürüyor.
Söz konusu buz tabakası 14 bin 800 yıl önce oluştu ancak yeni bulunan kanıtlara göre insanlar bu tarihlerde çoktan Idaho'ya yerleşmişti.
Yeni çalışmanın başyazarı ve Oregon Eyalet Üniversitesi'nde antropoloji profesörü Loren Davis şunları söyledi:
Bu radyokarbon tarihlemelerini elde etmeden önce bulduğumuz en eski şeyler çoğunlukla 13 bin yıl önceye tarihleniyordu. Amerika'daki diğer sahalarda bulunan ve bir elin parmaklarını geçmeyen insana ait en eski kanıtlar, 14 bin yılın hemen öncesine tarihleniyordu. Radyokarbon tarihlemesi 14 bin yıldan daha eski olan alt arkeolojik katmanı ilk gördüğümde hem şaşırdım hem de şüpheci yaklaştım. Doğru olduklarına emin olana kadar bu sayıları tekrar tekrar yeniden incelemeye ihtiyaç duydum. Ardından daha fazla radyokarbon tarihleme gerçekleştirdik. Alt katman mütemadiyen 14 binle 16 bin yıl arasına tarihleniyordu.
Cooper's Ferry kazı sahası, Kolumbiya Nehri havzasında bulunan ve bu daha büyük nehri besleyen kollardan biri olan Salmon (Somon) Nehri kıyısı boyunca konumlanıyor.
Profesör Davis sözlerini şöyle sürdürdü:
Büyük Okyanus kıyısı boyunca güneye ilerleyen ilk insanlar Kolumbiya Nehri'yle karşılaştı. Burası buzulların aşağısındaki (güneyindeki) kolaylıkla Kuzey Amerika içlerine yürünebilecek ya da kürek çekilebilecek ilk yerdi. Kısacası Columbia Nehri koridoru, Büyük Okyanus kıyısındaki göç yolu rotasından ayrılan ilk çıkıştı.
Yıllardır kazı sahasında çalışan bilim insanları, taş aletlerden kömüre, ateş nedeniyle kırılmış taşlardan büyük hayvanların kemik parçalarına kadar yüzlerce farklı kalıntıyı ortaya çıkarmıştı. Hakemli bilim dergisi Science'da yayımlanan makaleye göre aynı zamanda bir taş fırın ve yiyecek işleme yeri de keşfedildi.
Son iki yıl boyunca sahada kazı yapan bilim insanları daha derine indi ve yaşları 15 binle 16 bin yıl öncesine varan daha eski kalıntılar buldu. Kıtada yaygın biçimde keşfedilen tarihi Clovis Kültürü'ne ait, oluklu uca sahip taş aletlerin yanı sıra daha önceden oluksuz taş aletler de bulunuyordu.
Bunun yanı sıra araştırmacılar son buz çağının sonunda Kuzey Amerika'da yaşadığı bilinen nesli tükenmiş bir atın diş parçalarını da buldu.
Kazı sahasında keşfedilen en eski kalıntılarsa kuzeydoğu Asya'da ve özellikle da Japonya'da bulunanlara benziyor. Profesör Davis bu kalıntıların daha ayrıntılı karşılaştırılması için artık Japon araştırmacılarla işbirliği yapıyor.
Kazı çalışmasından elde ettiğimiz, 10 boyunca analiz edilecek kalıntılar var. Kalıntıları ve kazılarımızda elde ettiğimiz numuneleri araştırmaya devam ettikçe başka heyecan verici keşifler yapacağımızı tahmin ediyoruz.
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