İnsanlar Amerika kıtasına düşünülenden çok daha önce gelmiş

İnsanın dünyaya yayılışı tarihini yeniden yazan yeni bir araştırmaya göre insanlık Amerika kıtasına deniz yoluyla, düşünülenden bin yıl önce ulaştı.

ABD'nin Idaho eyaletindeki Cooper's Ferry sahasında yapılan arkeolojik kazıda keşfedilen taş aletler ve diğer kalıntılar, Kuzey Amerika'da insana ait bilinen en eski kanıtları ortaya çıkardı. Kalıntılara göre bölgenin yerleşimcileri 16 bin yıldan daha önce buraya ulaşmış.

Bu yeni keşif sadece Amerika'daki insanlık tarihine bin yıl daha eklemekle kalmıyor aynı zamanda kıtaya deniz yoluyla Büyük Okyanus ve ardından nehirlerde kürek çekilerek ulaşıldığını düşüncesini güçlendiriyor.

Bulgular, uzun süredir geçerliliğini koruyan teoriye güç kaybettiriyor. Bu teori; insanın Sibirya üzerinden, donmuş deniz tabakası sayesinde Kuzey Amerika'da bugünkü Dakota eyaleti yakınlarına geldiğini ve kıtada ilk olarak "Clovis Kültürü"nün bulunduğunu öne sürüyor.

Söz konusu buz tabakası 14 bin 800 yıl önce oluştu ancak yeni bulunan kanıtlara göre insanlar bu tarihlerde çoktan Idaho'ya yerleşmişti.