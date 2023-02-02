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'İnsanları depresyona soktuk' Nihat Doğan'ın Antidepresan yorumu sosyal medyayı sallamıştı! Mabel Matiz'den şarkıyı istedi 'Sana yakıştıramadım'

02.02.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını kendi tarzıyla yorumlamıştı. O anlar sosyal medyaya bomba gibi düşmüş, pek çok yorum yapılmıştı. Hatta bazı ünlü isimler, Doğan'ı tiye alarak videolar çekmişti. Doğan, o yorumlara cevap verdi. Üstelik Mabel Matiz'den şarkıyı da isteyen Doğan, "Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana" dedi. Eser Yenenler'in videosu için de "Sana yakıştıramadım" cevabını verdi.

'İnsanları depresyona soktuk' Nihat Doğan'ın Antidepresan yorumu sosyal medyayı sallamıştı! Mabel Matiz'den şarkıyı istedi 'Sana yakıştıramadım'

Nihat Doğan'ın bir televizyon programında Mabel Matiz'in ünlü şarkısı Antidepresan'ı kendine has yorumuyla seslendirmesi sosyal medyanın kısa sürede en çok konuşulanları arasına girmişti. Doğan'ın yorumuyla ilgili pek çok kişi paylaşım yaparken ünlü isimlerden de hem taklitler hem de Doğan'ı tiye alan videolar gelmişti. Nihat Doğan hem kendi Antidepresan yorumu hem de bu yoruma gelen tepkilerle ilgili konuştu. Bir de şarkıyı Mabel Matiz'den istedi. İşte detaylar...

"YA GEL BERABER DÜET YAPALIM..."

Show Haber'e konuşan Nihat Doğan, “Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana bak ben tertemiz kılçıksız fileto yapmışım zaten. Ben bu yolu yürürüm” dedi.

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"NE KADAR SEVİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Doğan şarkıyı söylediği anlarla ilgili ise “Spontane gelişti, programın sunucuları Nihat bu şarkıyı okur musun dediler. Ani gelişen bir şey aslında. Eve döndüm, bir geldim Twitter’da TT olmuşum. Bu aslında benim yapmış olduğum yorumun tarzının da ne kadar sevildiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

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PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM VİDEOLAR ÇEKMİŞTİ

Doğan kendisine yöneltilen “Bazı oyuncular videolar çekti. En çok hangisi hoşunuza gitti?” sorusuna ise “En çok Murat Yıldırım’ınki çok hoşuma gitti” yanıtını verdi.

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"İNSANLARI DEPRESYONA SOKTUK"

Doğan “Ya kardeşim depresyon şarkısı böyle okunur aslında. O mutlu bir şekilde söylüyor şarkıyı. Biz şarkının tam hakkını vermek suretiyle insanları depresyona soktuk” ifadelerini kullandı.

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"ESER BUNU SANA YAKIŞTIRAMADIM"

Eser Yenenler’in kendisiyle ilgili çektiği videoya ise Nihat Doğan “Eseeer, bunu sana yakıştıramadım Eser” cevabını verdi.

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Oyuncu Berker Güven’in taklidi için de “Beni benden daha iyi taklit etmiş” dedi.

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"ŞARKIYI NİHAT DOĞAN'A VER"

Öte yandan Doğan, “Millet artık bu şarkıyı Nihat Doğan’dan duymak istiyor. Sevgili Matiz senden rica ediyorum milletin sözlerine kulak ver. Şarkıyı da Nihat Doğan’a ver kardeşim” dedi.

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