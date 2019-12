İnsanların ölen yakınlarını ayıcığa dönüştürüyor!

Bazıları bu görüşe katılmayabilir, ancak iyimser bir bakışla yaşadığımız her an özel ve benzersizdir. Her düşüş bir ders, her yükseliş bir nimettir. Elbette istisnalar vardır, ancak istisnaların kaideyi bozmadığı da bir gerçektir. Hayat bize verilmiş olan değerli bir hediyedir ve içindeki her şeyle birlikte keyfini çıkarmamız gerekir. Sevdiğimiz insanlar da bu değerlerin arasında yer alıyor, onlarla geçirdiğimiz her an kıymetli, her an benzersiz bir tecrübe. Elbette onları kaybettiğimizde yaşadığımız acı, üzüntü ve keder de son derece gerçek ve çoğu zaman sarsıcı. Mary Macinnes isimli kadın insanların kayıplar karşısında yaşadığı acıyı hafifletmenin kendince bir yolunu bulmuş. İnsanların kaybettiği sevdiklerinin eski kıyafetlerinden hatıra ayıcıkları yapıyor.

Kıyafetler çok değerli eşyalar olabilir, bir kazak, bir kravat, bir eşarp sizi hiç hatırlamadığınız anılara götürebilir. Bunu çok iyi bilen Mary Macinnes bu kıyafetleri alıyor ve evinizde baş köşeye koyabileceğiniz sevimli bir hatıra ayıcığına dönüştürüyor. Sevdiklerinizin, sizin için anlamı olan eski kıyafetleri nesilden nesle aktarılacak bir anı eşyası olarak hep yanınızda oluyor.