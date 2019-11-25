İnsanların ölen yakınlarını ayıcığa dönüştürüyor!

Bazıları bu görüşe katılmayabilir, ancak iyimser bir bakışla yaşadığımız her an özel ve benzersizdir. Her düşüş bir ders, her yükseliş bir nimettir. Elbette istisnalar vardır, ancak istisnaların kaideyi bozmadığı da bir gerçektir. Hayat bize verilmiş olan değerli bir hediyedir ve içindeki her şeyle birlikte keyfini çıkarmamız gerekir. Sevdiğimiz insanlar da bu değerlerin arasında yer alıyor, onlarla geçirdiğimiz her an kıymetli, her an benzersiz bir tecrübe. Elbette onları kaybettiğimizde yaşadığımız acı, üzüntü ve keder de son derece gerçek ve çoğu zaman sarsıcı. Mary Macinnes isimli kadın insanların kayıplar karşısında yaşadığı acıyı hafifletmenin kendince bir yolunu bulmuş. İnsanların kaybettiği sevdiklerinin eski kıyafetlerinden hatıra ayıcıkları yapıyor. Kıyafetler çok değerli eşyalar olabilir, bir kazak, bir kravat, bir eşarp sizi hiç hatırlamadığınız anılara götürebilir. Bunu çok iyi bilen Mary Macinnes bu kıyafetleri alıyor ve evinizde baş köşeye koyabileceğiniz sevimli bir hatıra ayıcığına dönüştürüyor. Sevdiklerinizin, sizin için anlamı olan eski kıyafetleri nesilden nesle aktarılacak bir anı eşyası olarak hep yanınızda oluyor.

FİYATLARI 50 STERLİNDEN BAŞLIYOR Hatıra ayıcıkları, sevdiğiniz insanın eski kıyafetlerinden yapılıyor. Ayrıca isterseniz üzerine çeşitli aksesuarlar ve takılar da eklenebiliyor. Ayrıca ayıcığın arka kısmında bulunan cebe sizin için hatırası olan mektupları veya hatıra eşyalarını da koyabiliyorsunuz. Fiyatları 50 sterlinden (yaklaşık 400 TL) başlayan bu ayıcıklar bir oyuncak değil, ancak çoğu zaman kayıpları daha kolay atlatmaları için çocuklara özel olarak yapılıyor. Mary Macinnes bu işi tam altı yıldır başarıyla devam ettiriyor. Hariot Watt Üniversitesi’nde moda eğitimi alan Mary, kariyerine gelinlik tasarlayıp dikerek başlamış ve henüz 16 yaşında en genç girişimci ödülüne layık görülmüş. Hatıra ayıcıkları fikri ise ilk başlarda hiç aklında olan bir düşünce değilmiş. HER ŞEY BİR ARKADAŞINA YAPTIĞI HEDİYEYLE BAŞLAMIŞ Bir arkadaşı için hediye olarak yaptığı ayıcık ile başlamış her şey. Yakınını kaybeden bir arkadaşına, kendisini daha iyi hissetmesi için eski kıyafetlerden hediye bir ayıcık yapmasıyla başlamış her şey. Daha sonra arkadaşının kendisine, “bu ayıcıklardan daha fazla yapabilir misin?” diye sorması üzerine bu fikir aklına yer etmiş. Ancak önünde bitirmesi gereken bir üniversite ve farklı kariyer planları olduğu için sürekli ertelemiş.

BİRE AYICIĞIN TAMAMLANMASI 5-6 SAAT SÜRÜYOR Daha sonra arkadaşı için yaptığı ayıcığı sosyal medyada paylaşınca talep patlaması olmuş. Gelen talepler karşısında şaşkına dönen Mary, tüm zamanını buna ayırması gerektiğini anlamış ve bu hayatındaki dönüm noktası olmuş. Her bir ayıcığın tasarımı, planlaması, parçaların kesilmesi ve dikilip tamamlanması yaklaşık olarak 5-6 saat sürüyor. Mary ayıcıkları kendi evindeki tasarım atölyesinde ve Galashiels’de bulunan ofisinde yapıyor. Şimdilerde yeni yılın yaklaşması sebebiyle siparişlere yetişmek için gecesini gündüzüne katıyor. ÇOK ACIKLI HİKAYELER DİNLİYOR Mary’nin işinin kötü yanı çok acıklı ve üzücü hikayeler duymak zorunda kalması. Yakın zamanda 37 yaşındaki bir adam 10 ve 12 yaşlarında kızları için kendi kıyafetlerinden yapılacak iki ayıcık sipariş etmiş. Kanser hastalığının son evresinde olan adam muhtemelen yeni yılı göremeyeceği için Mary’ye ayıcıkları hızlıca bitirmesi için fazladan ödeme bile yapmış. Mary, “ayıcıkları yaptığım süre boyunca hıçkıra hıçkıra ağladım” diyor. İNSANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞEY YAPIYOR Yaptığım şey bir ayıcık olsa da bundan çok daha fazlası olduğunu biliyorum. İnsanların hayatında yer tutacak, onlara sevdiklerini hatırlatacak bir şey yapıyorum ve bunun sorumluluğunun farkındayım diyor Mary. “Şimdi hayatta olmayan insanların kıyafetlerine dokunmak, onların takılarını ve mücevherlerini tutmak bana inanılmaz duygular yaşatıyor” diyen Mary, “Ayıcıklarını aldıkları zaman müşterilerimin yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye değer” diye ekliyor.

MARY, ALDIĞI GERİ DÖNÜŞLERDEN OLDUKÇA MEMNUN Mary, “İnsanlar, sevdiklerinin kıyafetlerini yeni bir şey olarak görünce akıllarına yeni hayat geliyor. Bu onlara devam etme gücü verirken, sevdikleri insanı unutmadıkları için de mutlu hissediyorlar. Eski kıyafetler bir dolapta unutulup gidecekken onu bir ayıcığa dönüştürerek ona sarılabiliyorlar, karşısına alıp konuşan müşterilerim var, bu ayıcıklar herkese iyi geliyor.” İnsanların yas sürecini bu ayıcıklar sayesinde daha kolay atlattığını söyleyen Mary, aldığı geri dönüşlerden de son derece memnun.

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