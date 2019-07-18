İnsanlığın büyük adımının üzerinden 50 yıl geçti!

İnsanoğlu’nun Ay’a ayak basmasının üzerinden 50 yıl geçti. 20 Temmuz 1969 yılında, Apollo 11, 3 mürettebatıyla birlikte Ay’a inmeyi başarmış; Neil Armstrong, Ay’a ayak basan ilk insan olmuştu. Beş kıtada 40’ı aşkın ülkede 500 milyondan fazla insan, Neil Armstrong’un aya ilk kez ayak basışını izledi. Neil Armstrong'un 'kendisi için küçük ancak insanlık için büyük' olarak tanımladığı bu adımı, Ay şartlarında atmak pek de kolay değildi. Zira Armstrong ve Buzz Aldrin ayın güneşin aydınlattığı yüzüne yürüdüklerinde, gündüz sıcaklığı 123 santigrat dereceyi bulabiliyordu. Geceleri ise, ay mekiğinin dışında, aydaki ortam sıcaklığı eksi 233 santigrat dereceye kadar düşüyordu.

Peki hiç düşündünüz mü, Apollo 11’de görev yapan astronotların, uzayda giydiği tulumlar hangi özelliklere sahipti ve nasıl üretilmişti?

Apollo 11; yüzlerce şirket ve kuruluşun, uzayda da insanları korumak için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir biçimde yürüttüğü ortak çalışmanın bir vitriniydi. Ay yolculuğu için her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve özel olarak tasarlanmıştı.