Mynet Trend

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 24.05.2019 20:22 | Son Güncelleme

Brezilya’da yaşayan bir grup kimsesiz çocuk, podyumda evlat edinmek isteyen ailelerin önünde yürütüldü. Köle pazarını andıran etkinlik ülkede tepkilere yol açtı.

Brezilya'da evlat edinmeyi bekleyen kimsesiz çocuklar kendilerini evlat edinmek isteyen ailelerin önünde adeta “köle pazarına çıkarılır” gibi, hazırlanan bir sahnede yürütüldü. Ülkede büyük tepkiye neden olan etkinlik Evlat Edinme Araştırma ve Destek Derneği'nin (Ampara) yerel birimi ile Avukatlar Birliği (OAB) tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlendi.

"ÇOCUKLAR BU GEÇİTLE KENDİLERİNİ ÖZEL HİSSEDECEKLER"

"Podyumdan Evlat Edinme Programı” şeklinde duyurulan organizasyon için OAB Çocuk ve Gençlik Komisyonu Başkanı Tatiane de Barros Ramalho, “Evlat edinilme potansiyeli olan bu çocuklar için düzenlenen gece, insanları evlat edinme hakkında daha fazla bilgiye sahip kılacak. Çocuklar bu geçitle kendilerini özel hissedecekler” ifadelerini kullandı.

İnsani değerlerin ayaklar altına alındığı program toplanan binlerce imzayla protesto edilirken organizatörler ise hiçbir çocuğun katılmaya zorlanmadığını iddia etti. (İHA)

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Her şey bir anda oldu! Yakaladığını görünce...Her şey bir anda oldu! Yakaladığını görünce...
Kafenin altına feneri tutunca çığlıklar yükseldiKafenin altına feneri tutunca çığlıklar yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya Çocuk evlat edinme

En Çok Okunan Trend Haberler

İbo'dan İmamoğlu açıklaması! 'İftiracı, fitneci, fırsatçı...'

İbo'dan İmamoğlu açıklaması! 'İftiracı, fitneci, fırsatçı...'

Yakaladığı güvercini balkona getirip böyle yedi!

Yakaladığı güvercini balkona getirip böyle yedi!

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

Daire fiyatına satıldı

Daire fiyatına satıldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kral, generali ile evlendi

Kral, generali ile evlendi

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey bir anda oldu! Yakaladığını görünce...

Her şey bir anda oldu! Yakaladığını görünce...

Kafenin altına fener tutunca öyle bir manzarayla karşılaştılar ki... Şoke eden anlar!

Kafenin altına feneri tutunca çığlıklar yükseldi

Korkunç! Her şey bir anda oldu

Her şey bir anda oldu

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Aslandan kaçmak için çok uğraştı ama...

Kaçmak için çok uğraştı ama...

Ayaklarıyla uçak kullanıyor! İşte dünyada ilk olmayı başaran o kadın...

Onu gören hayrete düşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.