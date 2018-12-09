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İnsansı robot 'Mini Ada'nın üreticisinden Twitter açıklaması: Müziğin ritmine kapıldı, sağlık durumu iyi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 09.12.2018 07:42 | Son Güncelleme

Antalya'da sahneden dans gösterisi yaparken yere düşen ve kırılan insansı robot 'Mini Ada'nın üreticisi Dr. Özgür Akın, Twitter hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi' ifadesini kullandı.

İnsansı robot 'Mini Ada'nın üreticisinden Twitter açıklaması: Müziğin ritmine kapıldı, sağlık durumu iyi

Antalya'da dün 4. düzenlenen 'Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans gösterisi yapan insansı robotlardan 'Mini Ada', kontrolden çıkıp, sahneden düştü. Yaklaşık 1 metrelik sahneden yüzüstü düşen robotun önündeki dijital ekran ile baş kısmı kırıldı. Görevlilerce kollarından tutularak yerden kaldırılan robot 'Mini Ada' salon dışına çıkarıldı.

Robotların üretildiği firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Akın, olay anına ilişkin fotoğraflar ile "Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sunucu ve dans gösterisi yapan robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi. Bu süre zarfında geçmiş olsun dileklerini ileten tüm halkımıza teşekkürler" paylaşımında bulundu.

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mini ada insansı robot Antalya robot

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