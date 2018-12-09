İnsansı robot 'Mini Ada'nın üreticisinden Twitter açıklaması: Müziğin ritmine kapıldı, sağlık durumu iyi

Antalya'da dün 4. düzenlenen 'Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans gösterisi yapan insansı robotlardan 'Mini Ada', kontrolden çıkıp, sahneden düştü. Yaklaşık 1 metrelik sahneden yüzüstü düşen robotun önündeki dijital ekran ile baş kısmı kırıldı. Görevlilerce kollarından tutularak yerden kaldırılan robot 'Mini Ada' salon dışına çıkarıldı.

Robotların üretildiği firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Akın, olay anına ilişkin fotoğraflar ile "Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sunucu ve dans gösterisi yapan robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi. Bu süre zarfında geçmiş olsun dileklerini ileten tüm halkımıza teşekkürler" paylaşımında bulundu.





