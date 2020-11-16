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'İnsanüstü' fitness modeli dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kendini fitness modeli olarak tanıtan Rahki Giovanni ünlü olmak için Hollywood’un yolunu tuttu. Model Rahki G, 'insanüstü' vücudunun onu filmlerin aranılan ismi yapacağına inanıyor.

'İnsanüstü' fitness modeli dünyaya meydan okudu: 'Ben bu düzeni bozarım'

Kendini fitness modeli Rahki G olarak tanıtan Rahki Giovanni isimli kadın 'insanüstü' vücudunun kendisine şöhret getireceği inancıyla Hollywood’a taşındı. Vücudunun filmlerde çok işe yaracağını düşünen kadının Instagram’da yarım milyondan fazla takipçisi var.

Kaslı kıvrımlarını yapmak için çok çalıştığını söyleyen fitness modeli, ona şaşkınlık içinde bakan gözlerden rahatsız olmadığını söylüyor. 29 yaşındaki kadın, Instagram için hazırladığı bir video klipte "Takipçilerimin bildiği gibi, film yapmak istiyorum. Her zaman büyük hayallerim oldu ve şimdi onların peşine düşme zamanı" diyor.

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Los Angeles’te dikkat çeken kadın olmak için zayıf ve minyon olunması gerektiğini söyleyen Rahki G, bu anlayışı değiştirmek için elinden geleni yapacağını söylüyor. Hayatının en büyük parçası olan fitness için çalışabileceği bir spor salonu aradığını söyleyen 29 yaşındaki kadın, Los Angeles’ı sallayacağını iddia ediyor.

Yaptığı son paylaşımda, "Çoğunuz beni Miami Kraliçesi olarak tanıyor olabilirsiniz, ama şimdi sadece LA Kraliçesi olabilirim! Heyecanlıyım!" diyerek orada yaşayacağı tüm süreci sosyal medya hesabından paylaşacağının ilk sinyallerini verdi.

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