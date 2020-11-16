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Profesör'ün büyük oyunu: La Casa de Papel’de kafa karıştıran hamlenin nedeni ortaya çıktı!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix’in fenomen dizisi La Casa de Papel hayranları, yeni sezon öncesi ucu açık kalan sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Bir izleyici teorisine göre Profesör'ün soygun planı okuduğu kitapta gizliymiş...

Profesör'ün büyük oyunu: La Casa de Papel’de kafa karıştıran hamlenin nedeni ortaya çıktı!

La Casa de Papel 5. sezonu öncesi uzun ara verince dizinin hayranları diziyi yeniden izleyerek özlem gidermeye başladı. Diziyi yeniden izleyen bazı hayranlar ise dizinin içine sıkıştırılmış ipuçlarını keşfettiğini iddia etmeye başladı. Dizide soygun ekibinin altınları neden erittiği pek çok hayranın kafasını karıştırmıştı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON ÖNCESİ HEDEF HAZİNEYDİ

Son iki sezon boyunca La Casa de Papel ekibi İspanyol Kraliyet Hazinesi'ne sızıp buradaki devasa altın stokunu ele geçirmeye çalışmıştı.

La Casa de Papel'den bekleneceği üzere bir dizi sorun ortaya çıkmıştı. Buna Nairobi'nin (Alba Flores) zulayı bankanın su basan mahzenlerinden çıkarma görevi de dahildi.

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Şimdiyse etrafı sarılan suç ekibinin İspanyol polisinin elinden nasıl kurtulacağı herkesin merak konusu.

İzleyenler, suç dehasının üçüncü sezonda ufuk açıcı olabilecek bir metni dikkatle okuduğunu fark ettiğinde gözlemlerini Reddit'te paylaştı.

Express'in haberine göre Reddit kullacısı Nastie22 şu paylaşımda bulundu:

3. sezonun 6. bölümünde Profesör'ün 'El tubo de Lamson' başlıklı kitabı okuduğunu fark ettim. Başlık, hava basınçlı borular anlamına geliyor.

Neticede bazı sorunlar çıksa da Profesör her sezona kılı kırk yararak hazırlanmış soygun planlarıyla başlıyor.

İzleyenler detaylara dikkat ederse, karakterin planındaki aşamaları ortaya çıkaran bir dizi ipucu ve tüyonun bölümler önce arka planda bulunduğunu fark edecektir.

Bu teori, Profesör'ün izleyenlere ta iki sezon öncesinden önemli bir ipucunu üstü kapalı şekilde verdiğine işaret ediyor.

İzleyici şöyle açıkladı:

Hava basınçlı tüpler, silindirik kapları sıkıştırılmış hava veya kısmi vakum yoluyla bir tüp ağı içinde fırlatan sistemler. Katı cisimlerin taşınmasında kullanılıyorlar. Yani bence bu hava basınçlı tüpleri altını bankanın dışına çıkarmada kullanacaklar. Altını küçük topaklar haline getirmelerinin sebebi bence bu.

Altın külçelerini daha rahat taşıma için küçük topaklar haline getirme kararı bazı izleyenlerin kafasını karıştırmıştı.

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LA CASA DE PAPEL SON SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

La Casa de Papel 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. La Casa de Papel 5. sezon çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yayınlanmadı.

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