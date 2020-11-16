Profesör'ün büyük oyunu: La Casa de Papel’de kafa karıştıran hamlenin nedeni ortaya çıktı!

La Casa de Papel 5. sezonu öncesi uzun ara verince dizinin hayranları diziyi yeniden izleyerek özlem gidermeye başladı. Diziyi yeniden izleyen bazı hayranlar ise dizinin içine sıkıştırılmış ipuçlarını keşfettiğini iddia etmeye başladı. Dizide soygun ekibinin altınları neden erittiği pek çok hayranın kafasını karıştırmıştı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON ÖNCESİ HEDEF HAZİNEYDİ

Son iki sezon boyunca La Casa de Papel ekibi İspanyol Kraliyet Hazinesi'ne sızıp buradaki devasa altın stokunu ele geçirmeye çalışmıştı.

La Casa de Papel'den bekleneceği üzere bir dizi sorun ortaya çıkmıştı. Buna Nairobi'nin (Alba Flores) zulayı bankanın su basan mahzenlerinden çıkarma görevi de dahildi.

Şimdiyse etrafı sarılan suç ekibinin İspanyol polisinin elinden nasıl kurtulacağı herkesin merak konusu.

İzleyenler, suç dehasının üçüncü sezonda ufuk açıcı olabilecek bir metni dikkatle okuduğunu fark ettiğinde gözlemlerini Reddit'te paylaştı.

Express'in haberine göre Reddit kullacısı Nastie22 şu paylaşımda bulundu:

3. sezonun 6. bölümünde Profesör'ün 'El tubo de Lamson' başlıklı kitabı okuduğunu fark ettim. Başlık, hava basınçlı borular anlamına geliyor.