Mynet Trend

Instagram 'beğeni sayısı' ifadesini kaldırıyor!

BBC BBC
18.07.2019 08:19 | Son Güncelleme

Instagram'ın başlattığı deneme süreci Avustralya, Japonya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkede uygulamaya girdi. Kullanıcılar 'beğeni sayısı' yerine 'diğerleri' ifadesini görecek. Bu uygulamadaki amacın ise kullanıcılar üzerindeki 'beğenilme baskısını azaltmak' olduğu belirtildi.

Instagram 'beğeni sayısı' ifadesini kaldırıyor!

Perşembe günü uygulamaya giren deneme sürecinde kullanıcılar paylaşımlarının altında bir isim görecek ve yanında gösterilen beğeni sayısı yerine "ve diğerleri" ifadesi yer alacak. Kullanıcılar, 'diğerleri' ifadesine bakarak paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek.

BASKILARI AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Sosyal medyanın özellikle gençler arasında 'özgüven kaybı' ve 'yetersiz oldukları' hissine neden olduğu kaygısı sıklıkla dile getiriliyor. Instagram, bu kaygılar doğrultusunda kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

MAYIS'TA KANADA'DA BAŞLAMIŞTI, YAYILIYOR

Instagram yetkilileri, Mayıs ayında Kanada'da başlayan deneme sürecinin Perşembe gününden itibaren Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya, Japonya ve Brezilya'da da uygulanacağını söyledi. Instagram Avustralya ve Yeni Zelanda sorumlusu Mia Garlick yazılı açıklamasında "Bu denemenin, paylaşımların kaç beğeni aldığı baskısını ortadan kaldıracağını umuyoruz" dedi. Garlick, amacın kullanıcıların 'yargılandıkları' hissini azaltmak ve 'beğeni sayısından çok anlatmak istedikleri hikâyelere odaklanmalarını sağlamak' olduğunu söyledi.

_107922351_831e7374-a3c5-4360-80dd-bb38108c53ef

Instagram, bu denemenin şirketlerin ölçün araçlarını etkilemeyeceğini ifade etti.

Instagram yöneticisi Adam Mosseri, uygulama Kanada'da başladığında amaçlarının kullanıcıların beğeni sayısıyla rekabete girip yaşadıkları stresi azaltmak olduğunu söylemişti.

Mosseri, "İnsanların Instagram'da kaç beğeni aldıkları kaygısı yaşamalarını değil, zamanlarını değer verdikleri insanlarla iletişime geçmek için kullanmalarını istiyoruz" dedi.

ARAŞTIRMALAR KÖTÜ TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Araştırmalar, Instagram paylaşımlarına gelen beğeni sayılarının bazı kullanıcıların özgüvenlerini artırırken, istedikleri kadar beğeni alamayan kullanıcılarda da moral bozukluğu yarattığın ortaya koyuyor.

BİLİM İNSANLARINDAN UYARI

Bilim insanları sosyal medyanın özellikle gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulunuyor.

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
Herkes kullanıyor ama... Dikkat!Herkes kullanıyor ama... Dikkat!
Ghost Recon Wildlands'e Battle Royale Geliyor!Ghost Recon Wildlands'e Battle Royale Geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
instagram beğenilme sayısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Yayalar için 'kırmızı' alarm! Polis böyle tespit etti, ceza yazdı

Yayalar için 'kırmızı' alarm! Polis böyle tespit etti, ceza yazdı

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

Klip yaptı; tepki yağdı: Mide bulandırıyorsun

Klip yaptı; tepki yağdı: Mide bulandırıyorsun

Boru patladı, kimyasallar dereye aktı!

Boru patladı, kimyasallar dereye aktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyanın gündemindeki yaşlandırma uygulaması FaceApp güvenilir mi?

Herkes kullanıyor ama... Dikkat!

Ghost Recon Wildlands'e Battle Royale Geliyor!

Ghost Recon Wildlands'e Battle Royale Geliyor!

Fortnite v9.40 Güncellemesi Yayınlandı

Fortnite v9.40 Güncellemesi Yayınlandı

YouTube Premium Ülkemizde Hizmete Girdi!

YouTube Premium Ülkemizde Hizmete Girdi!

Luigi’s Mansion 3’ün çıkış tarihi belli oldu

Luigi’s Mansion 3’ün çıkış tarihi belli oldu

YUCON: Awakening’de neler oldu?

YUCON: Awakening’de neler oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.