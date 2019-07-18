Instagram 'beğeni sayısı' ifadesini kaldırıyor!

Perşembe günü uygulamaya giren deneme sürecinde kullanıcılar paylaşımlarının altında bir isim görecek ve yanında gösterilen beğeni sayısı yerine "ve diğerleri" ifadesi yer alacak. Kullanıcılar, 'diğerleri' ifadesine bakarak paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek.
BASKILARI AZALTMAYI HEDEFLİYOR
Sosyal medyanın özellikle gençler arasında 'özgüven kaybı' ve 'yetersiz oldukları' hissine neden olduğu kaygısı sıklıkla dile getiriliyor. Instagram, bu kaygılar doğrultusunda kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.
MAYIS'TA KANADA'DA BAŞLAMIŞTI, YAYILIYOR
Instagram yetkilileri, Mayıs ayında Kanada'da başlayan deneme sürecinin Perşembe gününden itibaren Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya, Japonya ve Brezilya'da da uygulanacağını söyledi. Instagram Avustralya ve Yeni Zelanda sorumlusu Mia Garlick yazılı açıklamasında "Bu denemenin, paylaşımların kaç beğeni aldığı baskısını ortadan kaldıracağını umuyoruz" dedi. Garlick, amacın kullanıcıların 'yargılandıkları' hissini azaltmak ve 'beğeni sayısından çok anlatmak istedikleri hikâyelere odaklanmalarını sağlamak' olduğunu söyledi.
Instagram, bu denemenin şirketlerin ölçün araçlarını etkilemeyeceğini ifade etti.
Instagram yöneticisi Adam Mosseri, uygulama Kanada'da başladığında amaçlarının kullanıcıların beğeni sayısıyla rekabete girip yaşadıkları stresi azaltmak olduğunu söylemişti.
Mosseri, "İnsanların Instagram'da kaç beğeni aldıkları kaygısı yaşamalarını değil, zamanlarını değer verdikleri insanlarla iletişime geçmek için kullanmalarını istiyoruz" dedi.
ARAŞTIRMALAR KÖTÜ TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Araştırmalar, Instagram paylaşımlarına gelen beğeni sayılarının bazı kullanıcıların özgüvenlerini artırırken, istedikleri kadar beğeni alamayan kullanıcılarda da moral bozukluğu yarattığın ortaya koyuyor.
BİLİM İNSANLARINDAN UYARI
Bilim insanları sosyal medyanın özellikle gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulunuyor.
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