Instagram 'beğeni sayısı' ifadesini kaldırıyor!

Perşembe günü uygulamaya giren deneme sürecinde kullanıcılar paylaşımlarının altında bir isim görecek ve yanında gösterilen beğeni sayısı yerine "ve diğerleri" ifadesi yer alacak. Kullanıcılar, 'diğerleri' ifadesine bakarak paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek.

BASKILARI AZALTMAYI HEDEFLİYOR



Sosyal medyanın özellikle gençler arasında 'özgüven kaybı' ve 'yetersiz oldukları' hissine neden olduğu kaygısı sıklıkla dile getiriliyor. Instagram, bu kaygılar doğrultusunda kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

MAYIS'TA KANADA'DA BAŞLAMIŞTI, YAYILIYOR



Instagram yetkilileri, Mayıs ayında Kanada'da başlayan deneme sürecinin Perşembe gününden itibaren Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya, Japonya ve Brezilya'da da uygulanacağını söyledi. Instagram Avustralya ve Yeni Zelanda sorumlusu Mia Garlick yazılı açıklamasında "Bu denemenin, paylaşımların kaç beğeni aldığı baskısını ortadan kaldıracağını umuyoruz" dedi. Garlick, amacın kullanıcıların 'yargılandıkları' hissini azaltmak ve 'beğeni sayısından çok anlatmak istedikleri hikâyelere odaklanmalarını sağlamak' olduğunu söyledi.