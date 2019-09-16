Instagram çok şaşıracağınız özelliği ile kullanıcılarını memnun edecek 

Instagram yerine daha çok TikTok tercih eden kişilerin, bunu yapmasındaki en büyük neden müzikli bazı videolar çekememesidir.

Jane Manchun Wong tarafından ifade edildiğine göre uygulama içerisinde kullanılacak olan TikTok sadece hikayeler bölümünde yer alacak. Bu hikayelere hem müzik hem de başka çeşitli sesler eklenebiliyor.

Temmuz ayından beri Instagram platformu bu yeni özelliği ekleyebilmek için uğraşıyor. Uzun süren çalışmalar aslında daha çok entegrasyon ile ilgiliydi. Sadece hikayeler bölümünde TikTok benzeri videolar kullanılmasını istemeyen Instagram, bunu genele yayacaktı. Ancak ilk etapta hikayeler bölümünde bu sistemin kullanılmasına karar verildi.

TikTok uygulamasından çalıntı olduğu her haliyle belli olan bu yeni sistem muhtemelen Instagram platformunun popülaritesini arttıracak. Ancak yinede TikTok gibi bir uygulamayı geçmesi de çok mümkün görünmüyor. Peki sizce Instagram yaptığı bu tür değişik sistemler ile birlikte konumunu güçlendirilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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