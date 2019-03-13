Instagram çöktü mü? Instagram, sunucuları nedeniyle mi çöktü? Instagram'a neden girilemiyor?

Sosyal paylaşım sitesi Instagram çöktü! Türkiye'den ve dünyadan yüz binlerce kullanıcı, popüler paylaşım sitesine mobil ve masaüstünden erişim sağlayamıyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

