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Instagram çöktü mü? Instagram, sunucuları nedeniyle mi çöktü? Instagram'a neden girilemiyor?

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 13.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

Instagram çöktü mü? Instagram, sunucuları nedeniyle mi çöktü? Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Instagram'a giriş yapamadığı mesajlarını paylaştı.

Instagram çöktü mü? Instagram, sunucuları nedeniyle mi çöktü? Instagram'a neden girilemiyor?

Sosyal paylaşım sitesi Instagram çöktü! Türkiye'den ve dünyadan yüz binlerce kullanıcı, popüler paylaşım sitesine mobil ve masaüstünden erişim sağlayamıyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? instagram

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