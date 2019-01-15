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Instagram'da rekor kırdı! En çok beğeni alan fotoğraf o oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2019 09:10 | Son Güncelleme

Sosyal medya kullanıcılarının gündelik hayatının bir parçası halini alan Instagram'da beğeni rekoru kırıldı. Hesabın kimin tarafından açıldığı bilinmese de yayınlanan tek bir kare Instagram'da rekor beğeniye ulaşılmasını sağladı. En çok beğenilen kareyi bu denli konuşulur yapansa karede yer alan tek nesnenin bir yumurta olmasıydı.

World_Record_Egg ismiyle açılan hesap isminden de anlaşılacağı gibi Instagram'ın en çok beğenilen görseline sahip olmak amacıyla açıldı. Hesabı açan kişi kısa sürede de hedefine ulaşmayı başardı. Yalnızca 10 gün içinde 24 milyonluk beğeniye ulaşan görsele yapılan yorum sayısı da 1 milyonu aştı.

İşte Instagram'da beğeni rekoru kıran yumurta fotoğrafı

Şu ana kadar sadece bir paylaşım yapan ve bu paylaşımda da bir yumurta görseli kullanan hesabın takipçi sayısı da 2.5 milyonu geçti.
World_Record_Egg’in bu rekoru daha önce bebeğinin fotoğrafını paylaşan Kylie Jenner'a aitti.
21 yaşındaki ABD’li milyoner model Jenner, geçen yılın şubat ayında paylaştığı Instagram fotoğrafı ile 18 milyonluk beğeni sayısını aşmıştı.
4 Ocak'ta World_Record_Egg isimli bir profil tarafından paylaşılan yumurta görseli, Jenner'ın bir yılda ulaştığı rekor sayıyı, 10 günde geçmiş oldu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya instagram rekor

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