SPOR

Emenike'ye şok saldırı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.08.2018 21:19 | Son Güncelleme

Emenike'ye ırkçı saldırı! Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Instagram'dan canlı yayın yaptığı sırada Türk kullanıcılar tarafından "muz" ve "maymun" emojileri kullanılarak ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Emenike'ye şok saldırı!

MYNET.COM | Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike'ye ırkçı saldırı şoku... Süper Lig'de Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Emmanuel Emenike, Instagram'da Türk kullanıcılar tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

Emenike1

Gözlük ve şapkasıyla dikkat çeken Emenike'ye açtığı canlı yayın sırasında ağır küfür ve hakaretler edilirken, bazı kullanıcılar ise "muz" ve "maymun" emojileri kullanılarak Nijeryalı oyuncuya ırkçı saldırıda bulundu.

Emenike2

emenike3

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Emmanuel Emenike, 2010 yılında 300 bin Euro'ya geldiği Karabükspor'da harika yaratmış ve bir sezon sonra Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de 3 Temmuz 2011'de patlayan şike soruşturması sonrası 10 milyon Euro'ya Spartak Moskova'ya gönderilmiş ardından 2 sezon sonra 13 milyon Euro bedelle yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.

İkinci kez geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Emenike, önce Al Ain'e ardından da West Ham'a kiralanmış ve 2017 yılında da 2.5 milyon Euro'ya Yunan ekibi Olympiakos'a satılmıştı.

PARTNERÇektiniz artık, yapacak bir şey yokÇektiniz artık, yapacak bir şey yok
Fenerbahçe'de Andre Ayew şokuFenerbahçe'de Andre Ayew şoku
Benfica-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecekBenfica-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emmanuel emenike Fenerbahçe ırkçı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Dünya devi bombayı patlattı

Dünya devi bombayı patlattı

Ve Mario Gomez kararını açıkladı

Ve Mario Gomez kararını açıkladı

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emenike'ye şok saldırı!

Emenike'ye şok saldırı!

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Benfica-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

Benfica-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım gelişmesi

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım gelişmesi

Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor

Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.