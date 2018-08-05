Emenike'ye şok saldırı!

MYNET.COM | Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike'ye ırkçı saldırı şoku... Süper Lig'de Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Emmanuel Emenike, Instagram'da Türk kullanıcılar tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

Gözlük ve şapkasıyla dikkat çeken Emenike'ye açtığı canlı yayın sırasında ağır küfür ve hakaretler edilirken, bazı kullanıcılar ise "muz" ve "maymun" emojileri kullanılarak Nijeryalı oyuncuya ırkçı saldırıda bulundu.

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Emmanuel Emenike, 2010 yılında 300 bin Euro'ya geldiği Karabükspor'da harika yaratmış ve bir sezon sonra Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de 3 Temmuz 2011'de patlayan şike soruşturması sonrası 10 milyon Euro'ya Spartak Moskova'ya gönderilmiş ardından 2 sezon sonra 13 milyon Euro bedelle yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.

İkinci kez geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Emenike, önce Al Ain'e ardından da West Ham'a kiralanmış ve 2017 yılında da 2.5 milyon Euro'ya Yunan ekibi Olympiakos'a satılmıştı.

