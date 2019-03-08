Instagram'daki ve gerçekteki hallerini gördüğünüzde küçük dilinizi yutturacak 20 fotoğraf kıyaslaması

Instagram'da takip ettiğiniz o 'güzellerin' gerçek hayatta da büyüleyici göründüklerini mi düşünüyorsun? Eğer öyleyse, yanıldığından emin ol!
Gönül rahatlığıyla söylüyoruz çünkü elimizde belgeler var. Instagram' daki @beauty.false adlı hesap kendini bu işe adamış ve Instagram güzellerinin gerçek hayattaki görüntülerini ortaya çıkarıyor...
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