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Instagram'daki ve gerçekteki hallerini gördüğünüzde küçük dilinizi yutturacak 20 fotoğraf kıyaslaması

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 08.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

Instagram'da görüp özenilen,kusursuz fizikleriyle kendilerine hayran bırakan o insanların gerçek yüzleriyle tanışmaya hazır mısınız?

Instagram'da takip ettiğiniz o 'güzellerin' gerçek hayatta da büyüleyici göründüklerini mi düşünüyorsun? Eğer öyleyse, yanıldığından emin ol!

Gönül rahatlığıyla söylüyoruz çünkü elimizde belgeler var. Instagram' daki @beauty.false adlı hesap kendini bu işe adamış ve Instagram güzellerinin gerçek hayattaki görüntülerini ortaya çıkarıyor...

Gelin o fotoğraflara birlikte bakalım!

Instagram'da & Gerçekte

İnanmayabilirsiniz ama evet bu iki kadın aynı kişi!

İnanmayabilirsiniz ama evet bu iki kadın aynı kişi!

Lolita olmak istediyse...

Lolita olmak istediyse...

Yine bu kızımız insaflı davranmış

Yine bu kızımız insaflı davranmış

Şok Instagram diyeti! 5 dakikada 20 kilo verdirir

Şok Instagram diyeti! 5 dakikada 20 kilo verdirir

Hangisi daha kötü bilemedik!

Hangisi daha kötü bilemedik!

İki fotoğraf arasındaki tek benzerli bulana alkış!

İki fotoğraf arasındaki tek benzerli bulana alkış!

Peki gerçek dünyada ne yapıyorsunuz?

Peki gerçek dünyada ne yapıyorsunuz?

Makyaj, filtre... Allah ne verdiyse uygulamış bu kızımız

Makyaj, filtre... Allah ne verdiyse uygulamış bu kızımız

Doğal hali daha samimi

Doğal hali daha samimi

Kızlar boşuna demiyoruz! Hepimizin kusurları var

Kızlar boşuna demiyoruz! Hepimizin kusurları var

Işık oyunu, duruş, biraz inceltme derken bambaşka biri oldu

Işık oyunu, duruş, biraz inceltme derken bambaşka biri oldu

Kızlar yapmayın böyl eşeyler...

Kızlar yapmayın böyl eşeyler...

Zaten çok güzelsin ne gerek vardı ki...

Zaten çok güzelsin ne gerek vardı ki...

Favorim bu fotoğraf! Yorumu size bırakıyorum...

Favorim bu fotoğraf! Yorumu size bırakıyorum...

Ten renginden ne istedin!?

Ten renginden ne istedin!?

Sadece doğru poz vermek mi?

Sadece doğru poz vermek mi?

Karın kası 5 TL'ye yapılır!

Karın kası 5 TL'ye yapılır!

O saç rengiyle nereye kadar...

O saç rengiyle nereye kadar...

Demek photoshopmuş!

Demek photoshopmuş!

Yine diyoruz! Kimse kusursuz değil... Önemli olan kendinizi olduğunuz gibi sevmek!

Yine diyoruz! Kimse kusursuz değil... Önemli olan kendinizi olduğunuz gibi sevmek!
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Anahtar Kelimeler:
instagram gerçek güzeller photoshop

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