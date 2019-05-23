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Instagram'daki zengin çocuklara inat öyle bir şey yaptılar ki! Paraları yok ama mizahları var!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 23.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

Tüm dünyada yaşayan zengin ailelerin çocuklarının lüks yaşamını gözler önüne seren Instagram'ın Zengin Çocuklar'ına inat öyle bir şey yaptılar ki! Fotoğrafları gördükten sonra asıl önemli şeyin para değil her koşulda mutlu olmak olduğunu anlayacaksınız...

Instagram'daki zengin çocuklara inat öyle bir şey yaptılar ki! Paraları yok ama mizahları var!

Dürüst olun: Instagram'ın zengin çocuklarının olduğu hesaplardaki hayatları gördüğünüzde bir kendi hayatınızı sorguluyor musunuz?

Özel uçakla istediği zaman istediği yerde olma lüksü, dünya markalarıyla donatılmış bir gardırop, en pahalı restoranlarda gelecek hesabı hiç düşünmeden tıka basa doymak... Bunların hepsi kulağa çok güzel geliyor evet ama bu galeride göreceğiniz insanlar yüzünüzde gülümseme olması için paraya ihtiyacınız olmadığını kanıtlıyor.

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Çünkü bu ekip Instagram'ın zengin çocuklara inat yapılan "Instagram'ın anti-zengin çocukları" olarak fotoğraf paylaşıyorlar.

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Çoğu lüks şeylere maddi durumları yetmediği için para yerine mizah kullanan bu yaratıcı gençler paradan çok daha değerli bir şey sunuyorlar: Oldukları gibi kendilerini kabul edip, bunun keyfini çıkarabiliyorlar.

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