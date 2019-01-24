Instagram'dakiyle gerçekteki uyuşmayınca... Bakın ne yaptı!

Buna son örnek de Instagram profilinden etkilediği kızla görüşen bu adam! Bir video çekerek buluştuğu kızı ve Instagram profilini videoya çekerek farklılığı gözler önüne serdi!

Sizin de başınıza böyle ilginç anlar geldiyse aşağıda yorum olarak anlatabilirsiniz.



