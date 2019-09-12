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Instagram fenomeni Merve Sanay'ın koltuk altı fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 12.09.2019 08:02 | Son Güncelleme

Instagram fenomeni Merve Sanay, son paylaşımıyla büyük ses getirdi. 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen, koltuk altının fotoğrafını paylaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

1.3 milyon takipçisi olan ve her paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çeken Merve Sanay bu kez koltuk altı fotoğrafını paylaştı.

Bir anda gündeme oturan Merve Sanay paylaştığı fotoğrafa, "Eveeet Türkiye'de yeni bir akım başlatıyorum... Sadece erkeklerin mi koltuk altı kılı olabilir? Kimse bizi kalıba sokamaz. Farkındalık yaratıyoruz! Hadi bakalım feministleri görelim." notunu ekledi.

Merve Sanay'ın yaptığı bu paylaşım gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar Sanay'a tepki gösterirken kimileri destek oldu.

Öte yandan bir kullanıcı da 'kol altına kıl mı ektirdin?' diye sorması görüntüde 'fotoşop mu var?' sorusunu akla getirdi.

DAHA ÖNCE DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER DE PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medyada yayınladığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren Emily Ratajkowski ve Madoona da koltuk altı fotoğrafını paylaşmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
fenomen instagram fenomeni sosyal medya Merve Sanay

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