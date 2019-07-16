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Sevgilisi sosyal medya fenomeninin boğazını kesti

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla fenomen olan 17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cani adam cesedin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevgilisi sosyal medya fenomeninin boğazını kesti

"E-Girl" olarak bilinen 17 yaşındaki Bianca Devins 21 yaşındaki erkek arkadaşı Brandon Andrew Clark tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Daha sonra cani adam cesedin fotoğraflarını altına "Üzgünüm Bianca" notuyla paylaştı.

Sosyal medyada yaklaşık 24 saat kadar dolaşımda kalan fotoğraflar kullanıcıların büyük tepkisini çekerken, genç kızın cesedi olaydan saatler sonra polis tarafından bulundu.

Sosyal medyada cinayetin kıza takıntılı bir takipçisi tarafından işlendiği iddia edilse de polis baş şüphelinin kızın erkek arkadaşı olduğunu belirtiyor.

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Cinayetten saatler önce şüpheli erkek arkadaş sosyal medya hesabından "Bugün bunu bitiriyorum. Bana ulaşmaya çalışan tüm ailem ve arkadaşlarımdan özür dilerim. Hepinizi seviyorum" mesajını paylaşmıştı.

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POLİSİ GÖRÜNCE KENDİNİ BIÇAKLAMAYA BAŞLADI

Polis olay yerine ulaştığında cani adam genç kızın cesedinin yanındaydı. Polis yaklaşırken adam kendini bıçaklamaya başladı ve cesetle poz vererek sosyal medyasından yine paylaştı. Bu sırada polis adamı gözaltına alıp etkisiz hale getirdi ve hastaneye yetiştirdi. Cani adam hemen ameliyata alındı.

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instagram fenomen cinayet

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