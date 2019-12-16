Instagram hikayeler kart özelliği nasıl kullanılıyor?

Instagram tarafından geliştirilen bu yeni özellik ile birlikte doğum günü veya diğer çeşitli kutlamalarda kart seçeneğini kullanabileceksiniz. Instagram hikayeler şirketin en fazla üzerinde durduğu alanlar içerisinde yer alıyor.

Hikayeler bölümünün altında yer alan “Oluştur” alt menüsüne “Kartlar” olarak isimlendirilen yeni bir özellik ekleniyor. Instagram sizlere bu özelliği kullanabilmeniz için 4 farklı seçenek sunacak. Doğum günü, teşekkürler, mutlu yıldönümleri ve isimsiz gibi seçeneklerden istediğiniz herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz.

Instagram’ın kartlar ismindeki yeni özelliği, şu an itibarıyla hem iOS hem de Andorid üzerinden kullanılabiliyor. Birçok kişi kartlar özelliğinin Instagram içerisinde ne kadar kullanılmaya devam edeceğini merak ediyor.

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