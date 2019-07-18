Instagram için fotoğraf çektirdikleri göl kimyasal çıktı

İspanya'da sosyal medyaya fotoğraf yüklemek için Galiçya bölgesindeki Monte Neme Gölü'nde yüzenler sağlık sorunları sebebiyle hastaneye başvurdu.

Ülkede sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bir rota haline gelen turkuaz renkli su birikintisinin, 1975-1980'li yıllar arasında kullanılmış ve ardından terk edilmiş bir taş ocağının kimyasal atıkları ile oluştuğu ortaya çıktı.

Fotoğraf çektirmek için gölde yüzen kişiler bir süre sonra cilt tahrişi ve karın ağrısı görüldü.

Yetkililer bölgede bulunan altı su birikintisinden biri olan ve yaz aylarında da su barındıran gölün berrak rengini kimyasal atıklardan aldığını açıkladı.

Çevre uzmanları Galiçya yönetimine bölgeye girişi yasaklaması ve olası ciddi durumlara karşı önlem alması çağrısında bulundu ve bölgenin çamur yapısına dikkat çekerek bataklık özellikleri gösterdiğini vurguladı.

Gölün bölge turizmini canlandırmak için yayınlanan reklamlarda da kullanıldığı ortaya çıktı.

