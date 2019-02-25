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Instagram'ın yeni fenomeni: Sibirya kurdu Loki

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 25.02.2019 10:28 | Son Güncelleme

Dünyayı keşfetmenin insanlar kadar hayvanların da ihtiyacı olduğunu savunan Kelly Lund, sevimli kurt köpeği Loki ile gerçekleştirdiği maceralarını köpeği adına açtığı Instagram hesabında paylaşıyor.

Instagram'ın yeni fenomeni: Sibirya kurdu Loki

Kısa sürede bir Instagram fenomenine dönüşen Loki doğayı ve gezmeyi çok seven bir kurt köpeği.

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6 yaşında bir Sibirya kurt köpeği olan Loki, sahibi Kelly Lund ile maceradan maceraya koşuyor.

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İkili Colorado'da yaşıyor. Her fırsatta yeni yerler görmek için yollara koyuluyorlar.

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Bazen soğuk iklimlerde kayak yapıyorlar, bazen de doğada çadır kuruyorlar.

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Kelly, "Loki'nin instagram hesabı anlatılması güç bir duygunun ürünü" diyor.

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Lund, ormanda, şelale başında, dağ bayırda, hamakta, çadırda seyahat ettikleri her yerde yoldaşı Loki'nin fotoğraflarını çekiyor.

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Yan yana objektifin karşısına geçtiklerinde ise işte anlatılması güç o duyguyu harika bir şekilde ifade ediyorlar.

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"Köpeklerin sevgi dolu ve sıcacık bir yuva da olsa hayatını arka bahçeye ya da bir odaya hapsolmak için doğmadığına inanıyorum. Bunu görmek nefret ediyorum.

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Nasıl insanların dünyayı keşfetme gibi bir ihtiyacı varsa aynı ihtiyacın hayvanlar için de geçerli olduğuna inanıyorum ve bu yüzden dostum Loki'yle birlikte dünyayı keşfediyoruz.

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Umarım insanları dışarı çıkmaya, dünyayı keşfetmeye ve köpekleriyle birlikte anılar biriktirmeye teşvik ediyoruzdur" diyor Kelly Lund.

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Bunu başarmış gözüküyorlar.

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Loki'nin şu anda Instagram'da 1.9 milyon takipçisi var.

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İşte Instagram'ın parlayan yıldızı Loki’nin hayatından kareler...

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Anahtar Kelimeler:
Kelly Lund Loki

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