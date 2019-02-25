Instagram'ın yeni fenomeni: Sibirya kurdu Loki

Kısa sürede bir Instagram fenomenine dönüşen Loki doğayı ve gezmeyi çok seven bir kurt köpeği.

6 yaşında bir Sibirya kurt köpeği olan Loki, sahibi Kelly Lund ile maceradan maceraya koşuyor.

İkili Colorado'da yaşıyor. Her fırsatta yeni yerler görmek için yollara koyuluyorlar.

Bazen soğuk iklimlerde kayak yapıyorlar, bazen de doğada çadır kuruyorlar.

Kelly, "Loki'nin instagram hesabı anlatılması güç bir duygunun ürünü" diyor.

Lund, ormanda, şelale başında, dağ bayırda, hamakta, çadırda seyahat ettikleri her yerde yoldaşı Loki'nin fotoğraflarını çekiyor.

Yan yana objektifin karşısına geçtiklerinde ise işte anlatılması güç o duyguyu harika bir şekilde ifade ediyorlar.

"Köpeklerin sevgi dolu ve sıcacık bir yuva da olsa hayatını arka bahçeye ya da bir odaya hapsolmak için doğmadığına inanıyorum. Bunu görmek nefret ediyorum.

Nasıl insanların dünyayı keşfetme gibi bir ihtiyacı varsa aynı ihtiyacın hayvanlar için de geçerli olduğuna inanıyorum ve bu yüzden dostum Loki'yle birlikte dünyayı keşfediyoruz.