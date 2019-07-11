Instagram'ın yeni gözdesi! Girmek tehlikeli ama onlar akın ediyor

Sosyal medya çılgınlığı insanların akıl almaz şeyler yapmasına sebep oluyor. Güzel bir selfie çekmek isteyen insanlar, turkuaz rengiyle dikkat çeken ancak oldukça toksik olan göle, tüm uyarılara rağmen girmeye devam ediyor.

Novosibirsk’in Maldivleri olarak da adlandırılan, Instagram paylaşımları için harika bir arka plân sağlayan Sibirya’daki turkuaz göl, aslında enerji santrallerinin küllerini döktükleri bir yer. Gölün renginin turkuaz olmasının sebebi de santrallerden gelen kalsiyum tuzu ve diğer metal oksitler.

Santrali çalıştıran Rus şirketi, selfie çekmek için sık sık uğranılan bu tehlikeli yer hakkında insanları uyarsa da yapılan bu uyarılar insanların bu golü daha çok ziyaret etmesine sebep oluyor.

Göle gidip fotoğraf çekilen ve bunu Instagram hesabından paylaşan bir kullanıcı, “Burada yüzmek tehlikeli değil. Bir sonraki sabah bacaklarım kızardı ve iki gün boyunca kaşındı ancak sonra hepsi kayboldu. Ancak böyle bir fotoğraf için neler yapmazsınız ki?” dedi. Aynı kişi daha sonra suyun tadının da ekşi olduğunu söyledi.