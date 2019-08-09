Instagram keşfet bölümü yepyeni özellikler kazanıyor

Sosyal medya platformları güncelleme yapmadığı zaman ciddi oranlarda kullanıcı kaybedebilir. Bunun en yakın örneklerinden birisi de Snapchat. Durumun farkında olan Instagram, neredeyse bütün özelliklerde düzenli olarak güncelleme gerçekleştiriyor. Bu seferki güncellemenin adresi ise canı sıkılanların ilgi odağı olan keşfet bölümü.

Jane Manchun Wong Instagram’ın yeni özellikleri ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformunun ilk değişikliğinin sayfalarla ilgili yapılan geri dönüşlerde olacağını söyledi. Herhangi bir sayfayı beğenmediğinizde veya onunla ilgili geri bildirim göndermek istediğinizde Instagram sizlere çok daha farklı seçenekler sunacak.

Asıl önemli olan özellik ise keşfet bölümünde kullanıcıların gönderilere hızlı bir şekilde geri dönüş yapabilmesi. Keşfet sayfasında gördüğünüz herhangi bir gönderinin üzerine dokunmanız halinde geri bildirim gönderme veya başkasına mesaj olarak atma gibi seçenekler ortaya çıkacak. Bu sayede keşfet bölümündeki içeriklere daha hızlı bir şekilde tepki verebileceksiniz.

Instagram platformunun bu özelliği şu an test aşamasında ve testler bittikten sonra kullanıcılara hızlı bir şekilde yayılacak. Peki sizce de bu yeni özellikler beğenilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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