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Instagram profilinizi Jonathan Galindo yaptığınızda hesabınız anında kapatılıyor! İşte işin sırrı...

Seray Üstün Seray Üstün 27.11.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Instagram profilinizi Jonathan Galindo yaptığınızda hesabınız anında kapatılıyor! İşte işin sırrı...

Sosyal medya hayatımızın neredeyse olmaz olmaz bir parçası haline geldi. Sabah ilk uyandığımızda, gün içinde, yatmadan hemen önce sadık dostumuz sosyal medyaya sarılıyoruz. Üstelik ata sporumuz olan yorumlar olmadan tek bir gün dahi geçmiyor. İletişimin dijital dünyaya evrilmesiyle Instagram yeni bir ilke imza attı. İnternette son günlerde ortaya çıkan bir fotoğraf şaşkınlık yarattı. Instagram bu fotoğrafı gördüğü hesapları saniyeler içinde kapatmaya başladı. Peki işin sırrı ne?

Instagram’da her kullanıcı istediği herhangi bir fotoğrafı profil resmi yapabiliyor. En azından yaşanan son gelişmeye kadar bunun bçyle olduğunu düşünüyorduk. Ancak Instagram bir ilk imza attı ve Jonathan Galindo isimli köpek insan karışımı bir fotoğrafı profil fotoğrafı yapan kullanıcıların hesaplarını kapatmaya başladı. Peki bu fotoğrafın sırrı ne? Instagram hesapları neden kapatılıyor?

profil kapattıran fotoğraf

Sosyal medyada bulunan bu görsel bir palyaçoyu, köpek görünümlü bir insanı anımsatıyor. Oyun olarak da bilinen Jonathan Galindo isimli karakter, ilk başta kullanıcılara oyun oynamak isteyip istemediklerini soruyor. Oyun oynama isteğinin kabul edilmesi durumunda ise kullanıcılara görevler veriliyor. Sırasıyla görevleri yerine getirenlere sonraki adımda daha ciddi sorumluluklar yükleniyor. Oyundan çıkmak isteyenler ise Jonathan Galindo'nun kişisel verilerini sızdırması ile tehdit ediliyor. Bu açıdan Momo ve Mavi Balina’ya benzeyen oyun kullanıcıların hayatlarını riske soktuğu için Instagram ve Facebook’ta tamamen yasaklandı. Instagram profil fotoğrafını bu karakter yapan kullanıcıların hesabı 5 saniye içinde kapatılıyor.

HESAPLAR KAPATILIYOR

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Instagram profil fotoğrafına bu görseli koyan kişilere “Gönderin Topluluk Kurallarımıza Aykırı” başlıklı bir mail geliyor. Görsel incelendiğinde ise “Gönderi intihar veya kendine zarar verme nedenyile kaldırıldı” ibaresi yer alıyor. Bazı platformlar ise bu profil fotoğrafını belirlenen süreden uzun kullanabilenlere ödül veriyor.

HESAPLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

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Sosyal medya kullanıcıları arasında iddianın doğruluğunu tespit emek için profil fotoğraflarını değiştirenler oldu. Bu fotoğrafı profil olarak ekleyen her kullanıcı için Instagram aynı uygulamayı devreye soktu. Hesapları kapatılan kişilerin bu işleme itiraz etmeleri durumunda ise 2 gün içinde yeniden erişeme açıldığı bilgisi paylaşıldı.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Fotoğraf aslında bir maske tasarımcısı olan Samuel Canini tarafından çekilmiş. Hatta kendisinin bu tür görselleri paylaştığı kişisel bir Instagram hesabı da bulunuyor. Ancak özellikle çocukları intihara ve bunalıma sürükleyen bir oyun için görselin kullanılması işleri bambaşka bir noktaya götürdü. Toplumsal normlara aykırı bulunan bu görselin kullanımı Instagram dahil olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda yasaklandı.

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