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Instagram Spark AR Platformuna uyumlu hale geldi

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TEKNOLOJİ  | 07.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Instagram Spark AR platformunu kullanarak, kıyafet ve makyaj malzemeleri gibi ürünlerin arttırılmış gerçeklikle denenebilmesini mümkün kılacak.

Instagram Spark AR Platformuna uyumlu hale geldi

Instagram şimdilik test aşamasında, Ray-Ban,  Warby Parker, MAC ve NARS markalarının ürünlerini denemeye açıyor. Böylece kullanıcılar bu markaların ürünlerini almadan kendi yüzlerinde nasıl durduğunu görebilecekler.

Yeni özellik ayrıca bir ürünün farklı renklerini ve boyutlarını denemeye de izin veriyor. Ancak bu özelliği denemek isteyen kullanıcıların iOS üzerinde en son sürüm Instagram uygulamasına sahip olmaları gerekiyor. Eğer tester başarılı olursa, Facebook uygulamayı Android ekosistemine de uyarlayacak.

Facebook’un ise uzun zamandır üzerinde çalıştığı Spark AR platformunu bu yeni yöntem üzerinden ürün satmak için kullanacağı anlaşılıyor. Bir diğer deyişle Instagram yakında markaların ürün satmak için mağaza açmak için yarışacağı bir platforma dönüşecek. Öyle görülüyor ki, Zuckerberg’ü kimse durduramıyor. Yakında hepimiz aldığımız nefes için Zuckerberg’e vergi ve komisyon ödemeye başlarsak sürpriz olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
instagram Instagram Spark AR MAKYAJ kıyafet

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