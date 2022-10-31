Instagram takipçi sayısı neden düşüyor? 31 Ekim'de Instagram takipçi sayısında düşüş şoku

Instagram takipçi saysının neden düştüğü merak ediliyor. Instagram kullanıcıları hesaplarının askıya alınması ve takipçi sayılarının düşmesinin ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından hızlı bir düşüşün gerçekleştiğini ile getirdiler. İşte Instagram takipçi sayısı düşüşünde son durum

INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISI NEDEN DÜŞÜYOR?

Instagram takipçi sayısının neden düştüğü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal paylaşım ağının kullanıcıları Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda hızlı bir düşüşün yaşandığını dile getirdiler. İşte kullanıcı yorumları

-Bir anda insta hesabımdaki takipçi sayısı düşmeye başladı bu nedir ? #Hesap #instagram

instagram hesap kafayı yedi.. 10 dakkada 90 takipçi gitti..takip edilen sayısı kişi çıkartmama rağmen azalmıyor..

İnstagram şimdi olmaz benim hesaba sarma yok takipçi düşürme yok hesap askıya alma

'Downdetector' verilerine göre son bir saatte Instagram kullanıcı şikayetlerinde ciddi oranda artış gerçekleşti.



