Instagram Threads ile karşımıza çıktı

Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram, son yıllarda yapmış olduğu atılımlar ile Snapchat’i bitirmeyi başarmıştı. Instagram şimdi de Snapchat‘i direkt olarak hedef alan yeni uygulaması ile karşımıza çıktı. iOS ve Android kullanıcıları için kullanıma sunulan Threads isimli uygulama yapısı itibariyle Messenger‘ı da andırması ile dikkat çekiyor.

Instagram’ın yeni uygulaması sayesinde; Instagram arkadaşlarınıza direkt mesaj göndermek daha da kolaylaşıyor. Uygulamayı açtığınız an sizi bir kamera karşılıyor. Bu kamera ile çektiğiniz fotoğrafları direkt olarak arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz.

Instagram’ın neden böyle ayrı bir uygulama yapma gereği duyduğu bilinmiyor. Yeni uygulamadaki her şey zaten ana Instagram uygulaması ile yapılıyor. Firma muhtemelen yenilik iyidir ayrı uygulama yapalım mottosu ile yola çıkarak karşımıza yeni uygulamayı servis etti.

Instagram’ın yeni uygulamasının şimdilik Türkiye App Store ve Play Store’unda yer almadığını belirtelim. Muhtemelen 2-3 gün içerisinde uygulama Türkiye mağazalarına da gelecektir.

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