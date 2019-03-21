Instagram üzerinden alışveriş dönemi başladı

Birçok kullanıcı tarafından e-ticaret sitesi gibi kullanılan Instagram; artık bu özelliğini iyiden iyiye pekiştirmiş oldu. Bir ürünü görüntülediğinizde ürün sayfasında; “Instagram’da Ödeme Yap” düğmesini görebilirsiniz. Ürünün boyut veya renk gibi çeşitleri arasından seçim yapmak için istediğiniz seçeneklere dokunun.

Hemen ardından Instagram’dan ayrılmadan ödeme bölümüne geçebilirsiniz. İlk ödeme işlemlerinizde yalnızca; adınızı, e-posta adresinizi, fatura bilgilerinizi ve teslimat adresinizi girmeniz yeterli olacaktır. Instagram bunu otomatik olarak algılayacak ve sizden bir daha bu bilgileri istemeyecek.

Instagram’da ödeme kolaylığı şu anda tüm işletmeler için kapalı. Beta sürümünde olan bu seçenek, yalnızca ABD’deki kullanıcılara açık durumda. Çok kısa bir zaman içerisinde bu özellik, tüm Dünyaya yayılacak. Instagram üzerinden ödeme yapmak size de güvenli geliyor mu?

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